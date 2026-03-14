Programa de las Fallas de València del 14 de marzo | Ninot Indultat y cientos de verbenas

Sábado 14 de marzo

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Aitana)

17:00 h. - Clausura de la Exposición del Ninot Infantil.

17:30 h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” Infantil de 2026.

17:45 h. – Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00 h.

23.59. Espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Tamarit)

Actos en comisiones

10 h. En Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch Motoalmuerzo Solidario para la Casa ronald McDonald

11 h. En Salvador Giner-Gregorio Gea de Mislata, Mostra Benéfica de Balls a beneficio de la Fundación Mira’m.

12 h. En Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós, Dansà Popular

12 h. En Cervantes-Padre Jofre, Batucada por la demarcación

12 h. En Conde Salvatierra-Cirilo Amorós “Sarao” Mercado de Colón

12 h. En San Ignacio de Loyola, Vermut Solidario a favor de Neuronest

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20 h. Plantà al tombe de Doctor Sanchis Bergón-Turia