El tardeo fallero no termina de arrancar y la verbena nocturna sigue siendo la reina de las Fallas de València

Pese a que el tardeo ha despegado con muchísima fuerza en el ocio valenciano parece que no acaba de arrancar en unas fechas tan especiales como las Fallas. Parece que el supersábado de este año es una excepción pero tiene una explicación lógica y tiene que ver con el Programa de Festejos votado en la asamblea de presidentes el pasado mes de febrero durante la que se acordó, con algunas reticencias, dar un respiro de saraos a este domingo 15 de marzo por aquello de que ya hay otros cinco días por delante para quemar la noche a pie de barra.

Aunque las imágenes muestran que en la fiesta vespertina montada por la Falla Linterna - Na Robella en la plaza de Brujas no cabía ni un alfiler, lo cierto es que por número total de fiestas organizadas durante estos días de Fallas, las verbenas nocturnas siguen reinando en la juerga fallera. También es verdad que los tardeos en los que la música remember está presente son capaces de movilizar al personal sin importar a qué barrio haya que desplazarse. Un ejemplo fue el celebrado por la comisión Marqués de Montortal-José Esteve en la que pinchó el DJ José Coll y que pese al mal tiempo, llenó las calles de Torrefiel. Aunque aquí hay un matiz que destacar y es que no se celebra en el centro histórico de la ciudad.

Un tardeo en la plaza de Brujas donde no cabe ni un alfiler / Francisco Calabuig

Si bien es cierto que las discomóviles de tarde gozan de un público muy fiel que supera la treintena de edad de lejos, también lo es que en momentos donde el horario salta por los aires y no hay obligaciones da igual pasarlo bien a las cinco de la tarde que a las dos de la mañana.

El centro histórico ¿a prueba de verbenas?

Los disgustos que dan las fiestas multitudinarias al patrimonio histórico hizo que las verbenas nocturnas estuvieran a punto de extinguirse en la zona de Ciutat Vella. Incívicos orinando en la pared del edificio de la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, la enorme cantidad de basura acumulada en las escaleras de les covetes a los pies de los Santos Juanes y los petardos lanzados sin ningún tipo de pudor en zonas protegidas llevaron a la Policía Local a plantear la prohibición de organizar fiestas multitudinarias nocturnas en el Centro histórico.

Sin embargo, la total restricción acabó siendo una "recomendación", así que las cuarenta comisiones que se enmarcan dentro del perímetro de Ciutat Vella sí pueden celebrar juergas de madrugada pero con condiciones, que tal como publicó Levante-EMV consisten en que estos espectáculos de noche estarán vigilados y que cualquier irregularidad que se produzca y que haga peligrar el patrimonio o la convivencia, supondrá el cambio a verbena vespertina, es decir, que solo podrán celebrar fiestas de 17.00 a 22.00 horas. Es más, si las infracciones son graves, podría prohibirse totalmente la organización de verbenas.

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Esta recomendación de potenciar los tardeos frente a las verbenas nocturas, cuyo horario abarca de 22.00 a 04.00 horas, dio el salto desde las comisiones falleras en el entorno de la Lonja y Mercado Central (aparte de Russafa), ahora se extiende a la totalidad de barrios que conforman el distrito de Ciutat Vella: La Seu-La Xerea-El Mercat, El Carmen y El Pilar-Sant Francesc.