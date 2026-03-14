València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026

Cuando faltan más de dos horas para la mascletà, en los alrededores de la falla de Convento Jerusalén no cabe ya ni un alfiler. Desde las 11 de la mañana, centenares de personas se agolpan alrededor de las vallas para ver el monumento, cuyos ninots centrales y muchos de sus detalles están ya plantados. Desde bastante temprano, la calle San Vicente, en el tramo que desemboca en la plaza de San Agustín, es un río de personas. También en la estación del norte empiezan a llegar, a cientos, las personas que vienen a ver la mascletà o a disfrutar de las rutas falleras. Y en la zona cercana a la zona cero de la pirotecnia, hay quien coge sitio desde horas antes.

Convento Jerusalén, llena de gente desde primera hora. / Fernando Bustamante

Con un pronóstico de cielos nublados, pero sin lluvia, con los monumentos, ya bien visibles, a falta de algún detalle en sus puestos, y con toda la artillería de hostelería, petardos y churrerías falleras ya a pleno rendimiento, la ciudad recibe este sábado a miles de personas.

Una churrería instalada en las calles de València con motivo de las Fallas / Ayuntamiento de València

Los trenes de Metrovalencia también iban llenos desde primera hora de la mañana con una imagen más propia de un día laborable que de un sábado. El objetivo era llegar al centro con tiempo para evitar aglomeraciones y poder disfrutar del 'superfinde' fallero. Y eso que los maquinistas están en huelga desde hoy, aunque los servicios mínimos son cercanos al 80 %.

Redacción Levante-EMV

Ríos de gente en la Estación dle Norte

Carles Llorca

La estación del norte tiene puestas, desde ayer, decenas de vallas rojas que forman circuitos para organizar, sobre todo, la salida de los primeros trenes, después de la mascletà en la plaza del ayuntamiento. Eso, después de que esta infraestructura ferroviaria haya estado durante varios días en el centro de la polémica entre administraciones. El Ayuntamiento de València solicitó, y Renfe concedió, que los trenes de varias líneas de cercanías no llegaran hasta esta céntrica estación en la franja horaria más cercana a la mascletà. Polémicas y reuniones maratonianas aparte, como la que se celebró ayer entre Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central, lo cierto es que esta decisión ha obligado a cientos de usuarios de cercanías a adelantar su llegada a la ciudad.

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El lleno fallero se produce, además, con limitaciones en el transporte urbano porque los trenes de Cercanías de Renfe -los de las líneas C1 y C2- no llegarán a la Estación del Nord entre las 13 y las 15 horas para evitar aglomeraciones en la mascletà. Los usuarios en dirección a València se verán obligados a apearse en Albal y probar suerte con las lanzaderas habilitadas 'in extremis' por la Generalitat Valenciana, aunque podría no ser suficiente para reubicar a todos los pasajeros de los ocho convoyes que no completarán su trayecto hasta València.