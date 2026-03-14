¿Por qué hay vallas de "València Ciudad del Running" para plantar una falla?

Las Fallas de 2026 acogerán una de las originalidades artísticas más llamativas en Campanar. De hecho, ya ha llamado la atención que, en medio de una zona de actividades, hayan aparecido vallas de las que se utilizan para proteger el recorrido del Maratón València Trinidad Alfonso, con los rótulos característicos de València Ciudad del Running, junto con los palés de arena propios de la zona en la que se planta la falla.

Pues forma parte de la apuesta artística de la falla Manuel de Falla-Tamarindos. Se trata de un homenaje al Maratón y se plantea como "falla de récord Guiness". Y no en vano: se trata de una falla de composición horizontal, sin remate y cuerpo central, sino que será una sucesión de ninots que participan en la carrera. Algunos, genéricos y otros reconocibles. Y si la distancia de Filípides tiene 42 kilómetros, la falla tendrá 42 metros de ancho, una cifra, obviamente, nunca alcanzada por ningún monumento.

La distancia estará señalada por una moqueta azul, la misma que se utiliza en la pasarela de meta en la emblemática carrera -la aporta la misma empresa- y terminará en un arco de meta.

Aquí estará la moqueta de 42 metros / Moisés Domínguez

Y en línea recta

La iniciativa forma parte de la apuesta de Falla Experimental por el que apuesta la comisión. Cuenta con el apoyo de Cárnicas Serrano, uno de los patrocinadores de la prueba, y a la misma se han sumado otros "partners" de la prueba, incluyendo la Fundación Trinidad Alfonso con las vallas. La calle en la que estará el insólito montaje es Góngora, en una replaza interior que permite tirar en línea recta todas las figuras.

En la Exposición del Ninot ya llevaron un grupo que incluye a Juan Roig, como mecenas de la carrera, Paco Borao, como director técnico y un atleta africano que ha batido el récord del mundo.

La realización de la falla corre a cargo del artista Miguel March y el día 16, con el proyecto ya levantado, contará con la visita de la fallera mayor de València y la corte de honor.