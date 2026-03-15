El artista fallero al que se le han "fundido los plomos"

Nadie se lo explica, porque es un artista que estaba causando sensación con sus primeras armas. Sin embargo, algo se ha cortocircuitado porque las comisiones se las han visto y deseado para presentarse el 15 de marzo con unas fallas presentables. Se trata de Pepe Gómez, uno de los artistas que ha sufrido un inexplicable "pajarón" y ha llegado al día de las fallas infantiles que sus comisiones consideran fallido.

"Cuando falla el artista responde la Germanor", "Contra viento y marea, la falla quedara plantada", "Una falla que se ha hecho de rogar", "Falla hecha con esfuerzo y corazón" son algunos de los mensajes expresados desde las comisiones afectadas pòr la no conclusión de las fallas infantiles por parte del artista. Una sorpresa porque, tras reaparecer en 2024 en la que es su falla, Músico Espí, y hacerlo con un excelente segundo premio, el año pasado hizo seis fallas, todas premiadas. Y en la presente ocasión, con siete en la agenda (Lope de Vega, Músico Espí -grande e infantil- Islas Canarias-Dama de Elche, Isabel la Católica, Barrio de San Isidro y Barón de San Petrillo) ha llegado el colapso. Algunos artistas falleros han tenido que acudir a echar una mano a la hora de acabar fallas y, sobre todo, los propios miembros de las comisiones. Con el resultado de que falla hay, aunque no sea necesariamente en los niveles de calidad previstos o que podía garantizar un taller que se estaba ganando el respeto.

Sorprende además, precisamente por eso: por las buenas sensaciones mostradas en los años anteriores. No es un artista inconsistente, de los que sabes que contratarle tiene un margen de riesgo -de ese tipo siempre ha habido y siempre habrá-.

Mensaje de la falla Barrio de San Isidro / RLV

¿Cómo funcionan las incidencias?

El procedimiento dice que hay que denunciar durante la mañana el día de la "plantà", el momento en el que el producto contratado debe estar finalizado. Si se considera que no está en consonancia con lo prometido, el Jurado de Incidencias tiene que tomar nota de la denuncia y recorrer las fallas afectadas, repasar el boceto y llegar a la conclusión definitiva: si el artista ha fallado a su compromiso o si la comisión se ha excedido en su sentido crítico.

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En el caso de que el artista no haya actuado como debe, lo normal es no pagarle el último plazo y, en casos graves, inhabilitarle para competir en los siguientes años.