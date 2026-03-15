Una astronauta en el balcón del Ayuntamiento
Pirotecnia Valenciana prepara 233 kilos de pólvora para la mascletá de hoy, 15 de marzo.
El balcón del Ayuntamiento de València tendrá hoy como invitada especial a la investigadora y astronauta Sara García, que en el año 2024 fue seleccionada como miembro en la reserva de la Agencia Espacial Europea. Podrá disfrutar hoy de la mascletà de Pirotecnia Valenciana, que ha preparado 233 kilos de explosivo para sorprender a las miles de personas que hoy volverán a concentrarse en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento. Antes, García ha recorrido algunas fallas de especial con la ministra Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
En el balcón también estarán la tuna de Derecho, Roi Sastre (Influencer), Mª Luisa Manglano de Mas, FMIV 1948; Antonio José Climent Cucarella, productor de la canción Valencia en Falles; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el Jefe de Mando de Transmisiones y Comandante Militar Valencia y Castellón, David Álvarez Lanzarote, el presidente del TSJ, y representantes de las fallas Tomasos-Carlos Cervera, Cádiz-Literato Azorín, Camino Alba-Castillo Cullera, Ciudad del Artista Fallero y Cádiz-los Centelles.
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