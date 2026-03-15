Císcar-Burriana vuelve a soñar con marcar otro hito en las Fallas infantiles de Especial 2026

Císcar-Burriana compite en la sección Especial de Infantil de las Fallas 2026 en València con el monumento 'Ojalá que...', creado por el artista fallero Joan S. Blanch.

Císcar busca otro hito

Lo del año pasado no se puede describir con palabras: reconstruir una falla afectada por la dana y estar a punto de ganar el primer premio.

Al detalle, la falla infantil de Císcar-Burriana con la que pelea en Especial / Fernando Bustamante

Con esa fuerza, la comisión Císcar-Burriana y el artista Joan Blanch afrontan nuevamente las Fallas 2026 con plenas garantías competitivas y creativas.

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En este caso se juega, en clave fallera, con el 'ojalá'. Tantas cosas que pueden ocurrir en la fiesta fallera...