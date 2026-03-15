Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyViento plantàPlanes falleros hoyNinot Indultat 2026Directo FallasOfrendaMultas Fallas 2026Nuevo cauceAgricultores valencianos
instagramlinkedin

Císcar-Burriana vuelve a soñar con marcar otro hito en las Fallas infantiles de Especial 2026

La comisión valenciana estuvo a punto de ganar el año pasado pese a que su monumento resultó afectado por la dana

Fallas infantiles de Especial 2026: Así es la falla de Císcar-Burriana con la que busca el primer premio

Fallas infantiles de Especial 2026: Así es la falla de Císcar-Burriana con la que busca el primer premio

Fernando Bustamante

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Císcar-Burriana compite en la sección Especial de Infantil de las Fallas 2026 en València con el monumento 'Ojalá que...', creado por el artista fallero Joan S. Blanch.

Císcar busca otro hito

Lo del año pasado no se puede describir con palabras: reconstruir una falla afectada por la dana y estar a punto de ganar el primer premio.

Fallas infantiles de Especial 2026: Al detalle, la falla infantil con la que Císcar-Burriana pelea en la categoría reina

Fallas infantiles de Especial 2026: Al detalle, la falla infantil con la que Císcar-Burriana pelea en la categoría reina

Ver galería

Al detalle, la falla infantil de Císcar-Burriana con la que pelea en Especial / Fernando Bustamante

Con esa fuerza, la comisión Císcar-Burriana y el artista Joan Blanch afrontan nuevamente las Fallas 2026 con plenas garantías competitivas y creativas.

Noticias relacionadas

En este caso se juega, en clave fallera, con el 'ojalá'. Tantas cosas que pueden ocurrir en la fiesta fallera...

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir
  5. València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026
  6. Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
  7. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  8. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia

Maestro Gozalbo busca conquistar un triunfo en Infantil que se le resiste

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: El viento derriba ninots y partes de ornamentaciones en Morvedre

Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia: El viento derriba ninots y partes de ornamentaciones en Morvedre

Císcar-Burriana vuelve a soñar con marcar otro hito en las Fallas infantiles de Especial 2026

Convento Jerusalén se convierte en el enemigo a batir en las fallas infantiles de Especial

Preocupación en Cuba-Literato Azorín con la falla a medio plantar: “Tenemos miedo de que nos dejen tirados”

Preocupación en Cuba-Literato Azorín con la falla a medio plantar: “Tenemos miedo de que nos dejen tirados”

Pirotecnia Valenciana hace poesía del ruido

Pirotecnia Valenciana hace poesía del ruido

La JCF se pone firme con la ofrenda de Fallas en València: estas son todas las normas a cumplir

La JCF se pone firme con la ofrenda de Fallas en València: estas son todas las normas a cumplir

El viento agrieta un ninot de la falla municipal y obliga a ampliar el perímetro de seguridad

El viento agrieta un ninot de la falla municipal y obliga a ampliar el perímetro de seguridad
Tracking Pixel Contents