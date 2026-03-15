Císcar-Burriana vuelve a soñar con marcar otro hito en las Fallas infantiles de Especial 2026
La comisión valenciana estuvo a punto de ganar el año pasado pese a que su monumento resultó afectado por la dana
Císcar-Burriana compite en la sección Especial de Infantil de las Fallas 2026 en València con el monumento 'Ojalá que...', creado por el artista fallero Joan S. Blanch.
Císcar busca otro hito
Lo del año pasado no se puede describir con palabras: reconstruir una falla afectada por la dana y estar a punto de ganar el primer premio.
Con esa fuerza, la comisión Císcar-Burriana y el artista Joan Blanch afrontan nuevamente las Fallas 2026 con plenas garantías competitivas y creativas.
En este caso se juega, en clave fallera, con el 'ojalá'. Tantas cosas que pueden ocurrir en la fiesta fallera...
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