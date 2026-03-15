Colas interminables en la hora punta para comprar buñuelos

Las seis de la tarde es una hora fantástica para merendar. Sobre todo si se lleva todo el día pateando las calles de València para ver fallas, ir a la mascletà y mezclarse con la multitud que este domingo se ha concentrado en la ciudad en un día con una meteorología propiamente fallera.

Esto mismo es lo que han pensado las decenas de personas que aguardan cola a las puertas de la archiconocida Horchatería El Collado para comprar los buñuelos que elaboran artesanalmente en el local ubicado en la plaza que le da nombre.

“Llevamos esperando cerca de 20 minutos para comprar una docena de buñuelos. Después de todo el día por ahí ya hemos bajado la comida”, explicaba Mari Carmen, vecina de València que ha aprovechado este domingo grande para ver cómo va la plantà de los monumentos.

En Doctor Collado

La cola era especialmente llamativa porque cruzaba toda la plaza del Doctor Collado. Tanto es así que no era raro escuchar al personal de paso preguntarse “¿de qué es esta cola?” La repuesta estaba al inicio de la fila: varias trabajadoras de la horchatería se esmeraban en preparar estos dulces tan típicos de estas fechas.

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Un total de 165 churrerías y buñolerías se han instalado en la ciudad de valencia con motivo de las Fallas. La mayoría de ellas son ambulantes pero algunas son de establecimientos fijos que ofrecen su producto en la calle.