Dónde está y cómo llegar a la falla Espartero, ganadora de la Sección Especial Infantil de las fallas 2026

La comisión de Espartero-Ramón y Cajal se convierte en la falla infantil ganadora de la Sección de Especial de 2026. Se trata de un importante e histórico el resultado, porque supone la victoria de una comisión histórica. La que más primeros premios atesora en la historia de la Sección Especial y que ha regresado con fuerza en los últimos años.

El monumento es "Arca". El Viatge de Pepet es el lema del proyecto, realizado por el artista Zvonimir Ostoic. Quien consigue un doblete excepcional: ninot indultado infantil y primer premio de la máxima categoría.

Mapa de situación de la falla Espartero

La comisión de Espartero se encuentra en el distrito de Extramurs, concretamente en la Plaza de Vannes, en la confluencia con la Gran Vía Ramón y Cajal, en sentido salida. Todo aquel ciudadano que quiera aproximarse a ver la mejor falla infantil de València, puede desplazarse, además de andando y viendo otros monumentos cercanos, como Convento Jerusalén, en metro y parar en la estación de Plaza Espanya, a unos 200 metros a pie.

La falla Espartero también tiene cercanas paradas de autobús, a la altura del número 50 de la Gran Vía Ramón y Cajal. En concreto, las líneas 67, 92 y C2 de la EMT, y la L185A, L186A, L281 y L403A del transporte metropolitano.