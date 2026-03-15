Convento Jerusalén se convierte en el enemigo a batir en las fallas infantiles de Especial 2026

Convento Jerusalén compite este año en sección Especial de Infantil de las Fallas 2026 de València con el monumento 'Somni de paper', creado por el artista fallero José Gallego.

"A veces, los sueños nacen en silencio, sobre una hoja en blanco. Un trazo, una palabra... y la imaginación se despliega como un ala dispuesta a volar". Y con este hilo argumental, los sueños llenarán un "Gallego" en toda regla.

Convento, ganadora tres años consecutivos

Convento Jerusalén mantiene los ciclos de alternar a este artista, José Gallego, y a Iván Tortajada, con unos resultados inmejorables, como puede verse en los últimos años: suyo es el primer premio en 2023, 2024 y 2025.

Noticias relacionadas

La falla a batir: Convento Jerusalén, ganadora de Infantil en los últimos tres años / Fernando Bustamante

Son el enemigo a batir, por lógica, en la sección Especial de Infantil.