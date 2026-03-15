Los cortes de tráfico por Fallas se amplían a partir de este lunes
No se podrá circular desde las grandes vías y el antiguo cauce del Turia hacia el interior
J. P.
Los cortes de tráfico del centro de València se intensifican a partir de este lunes coincidiendo con los días grandes de las Fallas. Si hasta ahora los cortes se hacían generalmente en San Agustín y la calle la Paz a las 12.30 horas para preservar la seguridad de la mascletà, ahora los cortes ya serán más amplios y permanentes.
Según establece el bando de Fallas, a partir de las 15 horas de hoy, 16 de marzo, se impedirá la circulación de manera permanente desde las grandes vías y el cauce del Turia.
Se trata de proteger la zona más concurrida de València estos días de Fallas, en los que coinciden las mascletaes, la ofrenda, las grandes corridas de toros y los principales eventos de la fiesta.
Hasta ahora, los cortes eran, como se ha dicho, a las 12.30 y se adelantaban el tiempo que hiciera falta en función de la afluencia de personas a la zona centro y del criterio de la Policía Local, que es la que se encarga de controlar la circulación.
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