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Los cortes de tráfico por Fallas se amplían a partir de este lunes

No se podrá circular desde las grandes vías y el antiguo cauce del Turia hacia el interior

La Policía Local vigila los accesos a la mascletà en València.

La Policía Local vigila los accesos a la mascletà en València. / F. Calabuig

J. P.

València

Los cortes de tráfico del centro de València se intensifican a partir de este lunes coincidiendo con los días grandes de las Fallas. Si hasta ahora los cortes se hacían generalmente en San Agustín y la calle la Paz a las 12.30 horas para preservar la seguridad de la mascletà, ahora los cortes ya serán más amplios y permanentes.

Según establece el bando de Fallas, a partir de las 15 horas de hoy, 16 de marzo, se impedirá la circulación de manera permanente desde las grandes vías y el cauce del Turia.

Se trata de proteger la zona más concurrida de València estos días de Fallas, en los que coinciden las mascletaes, la ofrenda, las grandes corridas de toros y los principales eventos de la fiesta.

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Hasta ahora, los cortes eran, como se ha dicho, a las 12.30 y se adelantaban el tiempo que hiciera falta en función de la afluencia de personas a la zona centro y del criterio de la Policía Local, que es la que se encarga de controlar la circulación.

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