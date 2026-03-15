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En directo, Ninot Indultat 2026 en València: El veredicto popular decide qué figura se salva del fuego de las Fallas

A las 17.30 horas de hoy domingo 15 de marzo se realizará la proclamación

La fallera mayor de València, Carmen Prades, al entregar el ninot de la falla municipal de 2026 en la exposición.

La fallera mayor de València, Carmen Prades, al entregar el ninot de la falla municipal de 2026 en la exposición. / Fotofilmax

Marga Vázquez

Marga Vázquez

València

La semana grande de las Fallas 2026 está a punto de encender la mecha y, como manda la tradición, la previa está marcada por algunos actos que funcionarán a modo de aperitivo de aquellos que están considerados como los momentos cumbre de la fiesta. La clausura de la Exposició del Ninot y la proclamación del ninot indultat 2026 son uno de esos acontecimientos que abren la fiesta y despiertan las ganas de todo lo que aún está por llegar.

Ayer sábado fue el turno del Ninot Indultat Infantil, que fue para

Ninot Indultat 2026

Este domingo 15 de marzo cierra sus puertas la Exposició del Ninot y, poco después, se sabe qué figura de los monumentos se salva estas Fallas 2026 de las llamas. Lo primero ocurre a las 17.00 horas en el Museo de les Ciències, en la Ciutat de Les Artes i les Ciències de València, donde está instalada la muestra.

A las cinco y media de la tarde, llega el gran momento: la lectura del veredicto popular que señala cuál es el Ninot Indultat Infantil 2026. Levante-EMV te ofrece este momento en directo, puedes seguirlo aquí.

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Después, a partir de las 17.45 horas, las comisiones desfilan por el Museu de les Ciències para recoger sus ninots y devolverlos a los monumentos que están a punto de plantar en las calles de València para comenzar a vivir de lleno estas Fallas 2026.

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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