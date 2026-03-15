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Duque de Gaeta quiere ganar el primer premio de Infantil tras quedar fuera del podio los últimos años

La comisión ha acariciado varias veces la victoria y quiere obtenerla este 2026

Fallas infantiles de Especial 2026: Un divertido viaje por Duque de Gaeta

Fallas infantiles de Especial 2026: Un divertido viaje por Duque de Gaeta

J.M. López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Duque de Gaeta quiere el primer premio de Infantil con su propuesta 'Som com som', del artista Mario Pérez. "Un viaje divertido y cariñoso por nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y esa personalidad tan auténtica que nos acompaña allá donde vamos". Con esta descripción, el artista fallero presentó su propuesta para la Falla del Duc.

Un primer premio que se resiste

El primer premio que no llega a Duque de Gaeta demuestra el alto nivel de la competición en Sección Especial Infantil. Dos cuartos premios en las anteriores propuestas con esta falla demuestran lo feroz que es la competencia, pero que puede auparle a lo más alto en cualquier momento.

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Sin embargo, la falla conoce el sabor de la victoria con los ninots indultats, ya que se llevó el premio el año pasado con el "Pont de la Solidaritat".

Fallas infantiles de Especial 2026: De viaje por Duque de Gaeta

Fallas infantiles de Especial 2026: De viaje por Duque de Gaeta

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De viaje por la falla infantil de Duque de Gaeta / J. M. López

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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