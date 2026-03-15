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Exposición pone toda su "Alma" para alzarse con el primer premio Infantil

Fallas infantiles de Especial 2026: Así es 'Alma', la falla con la que Exposición-Micer Mascó buscan el triunfo

Fallas infantiles de Especial 2026: Así es 'Alma', la falla con la que Exposición-Micer Mascó buscan el triunfo

J.M. López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

En Exposición no han bajado de la "zona europea" en los últimos años para hacerse con el mayor galardón de las Fallas de Infantil. Mantienen la ambición de de ser competititvos con Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo, que completan el elenco de artistas más "internacional" de las Fallas.

Con una producción amplia y siempre de éxito, "Alma" tratará de mantener el nivel de optar a la zona alta con Exposición - Micer Mascó. Sobran condiciones.

Fallas infantiles de Especial 2026: Exposición-Micer Mascó quiere alcanzar la gloria con una falla con Alma

Fallas infantiles de Especial 2026: Exposición-Micer Mascó quiere alcanzar la gloria con una falla con Alma

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Una falla con Alma: el monumento con el que Exposición-Micer Mascó quiere alcanzar la gloria en Infantil / J.M. López

Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber

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