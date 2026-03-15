Exposición pone toda su "Alma" para alzarse con el primer premio Infantil
En Exposición no han bajado de la "zona europea" en los últimos años para hacerse con el mayor galardón de las Fallas de Infantil. Mantienen la ambición de de ser competititvos con Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo, que completan el elenco de artistas más "internacional" de las Fallas.
Con una producción amplia y siempre de éxito, "Alma" tratará de mantener el nivel de optar a la zona alta con Exposición - Micer Mascó. Sobran condiciones.
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