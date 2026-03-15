Las Fallas de València blindan la seguridad: cierre de estaciones y refuerzo policial ante la masiva afluencia

"Comienzan los días grandes de las Fallas y afrontamos un fin de semana muy exigente". Con estas palabras aventuraba la alcaldesa de València, María José Catalá, el inicio de una jornada que se presumía complicada por la masiva afluencia de público al centro de València, especialmente para la mascletà. "Desde el CECOR del Ayuntamiento coordinamos y supervisamos de forma permanente los operativos diseñados, con máxima planificación y control para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la fiesta", explicaba la alcadesa en las redes sociales después de unos días en los que se ha hablado mucho de seguridad por el conflicto de las Cercanías y la conveniencia de que llegaran o no a la Estación del Norte. El problema que se registró el día 15 de marzo de las fallas pasadas, con una masa de gente en la salida de la estación y más de un cenetanr de llamadas al 112, obligaba a extremar las precauciones. En este caso, nadie quiere errores.

Y así fue, porque las medidas de seguridad desplegadas en el día de ayer fueron muy intensas y muy diversificadas. La primera de ellas fue precisamente, tras el acuerdo del viernes, que no llegaran trenes de cercanías a la Estación del Norte de València. De esa manera los flujos de viajeros disminuyeron considerablemente y se distribuyeron por las diferentes salidas. Para ello se habilitaron corredores y controles en la puerta principal del edificio, la que desemboca en la calle Xàtiva, frente a Marqués de Sotelo. En el interior de la estación, la seguridad privada se encargaba de que todo funcionara correctamente.

También se cerraron las estaciones del metro de Xátiva y Colón, incluido el nuevo túnel peatonal que une esa primera estación con la de Alacant. En este caso el temor era una posible aglomeración de personas en la salida de la mascletà, como ha ocurrido en otras ocasiones en el paso inferior de Germanías. Además del cierre, un grupo de informadores instruía a la gente sobre los horarios y los puntos más cercanos para acceder al suburbano.

Dispositivo policial

Eliminados esos puntos de conflicto, el entorno de la mascletà siguió el protocolo de las grandes concentraciones, ayer más que nunca. Agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, con vehículos especiales y equipos antidrones, vigilaban el perímetro de la plaza del Ayuntamiento, así como sus áreas de evacuación en las calles adyacentes. El dispositivo policial de estas fallas suma alrededor de 6.000 agentes entre la Policía Nacional, la Local, la Autonómica y la Guardia Civil, que se encarga, por ejemplo, de la venta de explosivos. Y en todas las calles de entrada y salida a la plaza había agentes uniformados dirigiendo los flujos de personas. Buena parte de ellos se encarga también de la vigilancia de paisano, sobre todo de los carteristas y de los nuevos delitos que proliferan al amparo de las nuevas tecnologías.

La Policía Local, por su parte, además de controlar el movimiento de personas y la correcta instalación y funcionamiento de los puestos ambulantes, se encargaba del tráfico, y ayer fue un día especialmente complicado por la masiva afluencia de personas a la zona centro desde primeras horas de la mañana. De hecho, el corte de circulación que cada jornada se hace a las 12 horas en la plaza de San Agustín, ayer se adelantó primero a las 10.40 horas y diez minutos después se amplió hasta la Plaza de España, lo que provocó algunos problemas de circulación que se unen a los que ya viene registrando la ciudad en los últimos tiempos. Según denunció Compromís, los autobuses de la EMT estuvieron bloqueados en la Plaza de España durante 40 minutos hasta que la Policía Local consiguió eliminar el atasco.

Servicios de emergencias

Para concluir, los distintos responsables de emergencias han extremado el servicio. El teléfono 112 ha aumentado un 20% su personal entre los días 13 y 19 de marzo y lo doblará efectivos los días 15 y 18 por ser los más críticos de las fiestas.

Por su parte, la empresa pública ISTEC, adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha activado un dispositivo especial de vigilancia y soporte técnico para la Red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad (COMDES) con motivo de las Fallas.

Durante los días de mayor afluencia en la ciudad de València y su área metropolitana, la Red COMDES "se convierte en el pilar básico para la coordinación de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios de protección civil", ha destacado la Generalita. Por este motivo, el departamento de telecomunicaciones de ISTEC realizará una monitorización ampliada del sistema, con el objetivo de asegurar que los canales de comunicación crítica mantengan los máximos niveles de disponibilidad y resiliencia ante el incremento masivo del tráfico de voz y datos.

En este sentido, se han cedido terminales y accesorios COMDES a distintos organismos públicos con el fin de coordinar el dispositivo especial de Fallas. Estos transmisores son dispositivos TETRA (fijos, portátiles y móviles) utilizados para comunicaciones de voz y datos en emergencias en la Comunitat Valenciana. La capacidad de la Red COMDES para operar de forma ininterrumpida, incluso en situaciones de saturación de las redes de telefonía móvil convencional, asegura que València y los municipios limítrofes puedan disfrutar de las fiestas falleras conectadas y protegidas, han destacado las mismas fuentes.

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El gerente de ISTEC, Juan Alegre, ha resaltado que la finalidad de esta medida es que los profesionales de emergencias "dispongan en todo momento de un sistema de comunicaciones robusto y estable para poder actuar con rapidez y coordinación, y garantizar que las Fallas se desarrollen con las máximas condiciones de seguridad". Alegre ha indicado que con el refuerzo de la supervisión de la red "se pretende garantizar que todos los organismos implicados en el dispositivo de seguridad puedan comunicarse de forma inmediata y segura, incluso en los momentos de mayor concentración de personas".