Hace poco más de un año, Miriam García Sandemetrio no tuvo más remedio que hacer frente a un desafío desmedido: "partir de cero". Y tuvo que hacerlo porque su vida, y la de miles de valencianos, se vio sacudida por una de las catástrofes más demoledoras que vivió el país: la dana.

Miriam García es una de las artistas falleras más prestigiosas y consolidadas del gremio y tiene su taller en Paiporta, una de las localidades más azotadas por la riada que dejó tras de sí 230 muertos y destrozos materiales imposibles de cuantificar. Uno de lugares que fue arrasado es el taller de García. En las paredes quedó la marca del agua que alcanzó los 2,15 metros. Pero no es la única huella que el 29-O dejó en ese taller.

"Pues te diría que peor que el año pasado. Es verdad que en las Fallas de 2025 tuvimos que hacerlo todo muy deprisa pero en este ejercicio ha sido más es shock" confiesa a Levante-EMV mientras trabaja en la plantà del monumento infantil de la comisión Aras de Alpuente-Castell de Pop de Nazaret. "Entiendo perfectamente a los artistas que han cambiado de ubicación su taller", explica porque precisamente ella aún no ha podido arreglar por completo el suyo puesto que, el exceso de trabajo de los albañiles ante la avalancha de rehabilitaciones necesarias en la zona, ha provocado que se retrasen los plazos. A esto se le suman las terribles sensaciones cada vez que durante este tiempo se ha enviado un mensaje de alerta por metereología adversa.

García Sandemetrio ultimando detalles del monumento. / Marina Falcó

"Hemos arreglado lo necesario para empezar a trabajar, ponernos a construir otra vez esta falla que el año pasado tuvimos que aplazar por la dana y que ahora, un año después, llega a su destino", cuenta.

Una foguera que se convirtió en falla

La falla que llega con doce meses de retraso es la que debía haberse plantado en las fiestas de 2025, pero la desgracia se interpuso. "Hablé con la comisión porque no me daba tiempo a hacer dos proyectos nuevos y les pregunté si no les importaba que utilizase un proyecto que había plantado como una foguera de Alicante. Me apoyaron y me dijeron que sí sin ningún problema", así que Evolutiva, el lema de la falla infantil de la comisión Aras de Alpuente, por fin ha visto la luz.

Este monumento que hace un recorrido por los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos 100 años tiene varias particularidades que captarán la atención de quien lo oberve. Por un lado, la parte delantera de la falla tiene color "como cualquier falla infantil" pero la trasera es "como una foto antigua" pintada con tonos marrones y sepia y recuerda cómo era la vida hace un siglo. Otro detalle es un reloj que en su parte delantera es digital y en la trasera, analógico pero que en ambas marca las 20.11 horas, el momento exacto en el que fue emitido el mensaje EsAlert el día 29 de octubre de 2024.

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Un reloj marca las 20.11 horas en el monumento de la falla Aras de Alpuente - Castell de Pop / Marina Falcó

Por cierto, mientras se realizaba este reportaje, se dio a conocer que el ninot de esta comisión, realizado por Miriam García, quedó el noveno más votado en la votación popular del Ninot Indultat Infantil