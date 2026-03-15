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Las Fallas de València 2026, en directo: El jurado ya visita las fallas infantiles
Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera
Las Fallas de València 2026 ya despegan y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.
Hoy se sabrá cuál es el Ninot Indultat 2026 y, por la noche, habrá Alba de falles. Puedes seguir aquí todos los actos falleros de este domingo 15 de marzo en València.
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Última hora de las Fallas de València 2026
Moisés Domínguez
Y aquí, el público intentando captar una imagen de la falla
Moisés Domínguez
Isabel Díaz Ayuso y Miguel Angel Rodríguez, en la plaza del Pilar.
Marga Vázquez
La mascletà de hoy, en directo: Pirotecnia Valenciana disparará más de 233 kg de pólvora
La mascletà de hoy, domingo 15 de marzo, correrá a cargo de la Pirotecnia Valenciana, una de las veteranas de los disparos en la plaza del Ayuntamiento de València, donde participa en el ciclo fallero desde 1988.
La mascletà de hoy será la decimoquinta del ciclo fallero de marzo y ha preparado un disparo rítmico y, por supuesto, muy sonoro. Jugará con humos de colores, sirenas, pitos, serpentinas y roncadoras para llegar a un final con el que pretende abrumar al público presente en la plaza del Ayuntamiento de València. Pirotecnia Valenciana tirará este domingo 15 de marzo 233,27 kilos de pólvora en un disparo que se prolongará durante 320 segundos.
Redacción Levante-EMV
Una astronauta en el balcón del Ayuntamiento
Pirotecnia Valenciana prepara 233 kilos de pólvora para la mascletá de hoy, 15 de marzo.
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Claudio Moreno
El viento agrieta un ninot de la falla municipal y obliga a ampliar el perímetro de seguridad
El temporal de viento tumba algunos remates y complica la plantà de las fallas monumentales. Los autores del Chaplin antibelicista de 27 metros revisarán el estado de la figura.
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Laura Ballester
La Aemet extiende el aviso amarillo por viento al litoral norte de València y señala que será el día más adverso de las Fallas 2026
La agencia extiende el aviso amarillo por viento al litoral norte de València, donde se esperan rachas fuertes durante la plantà de las Fallas 2026 y la Magdalena 2026, con especial precaución en las calles.
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Moisés Domínguez
El jurado ya visita las fallas infantiles
El jurado de Sección Especial Infantil ya está de visita a las demarcaciones para valorar los monumentos. Esta tarde se conocerá su veredicto.
Moisés Domínguez
El viento genera los primeros desperfectos en las fallas
Las rachas de viento con que ha amanecido la ciudad de València son el peor enemigo para los monumentos falleros. Especialmente ahora, que ya están levantados en su totalidad sus elementos principales. Mucho más que la lluvia, el aire es el gran peligro para el trabajo de los artistas. Algunas incidencias se ha reportado ya. Por ejemplo, en Almirante Cadarso-Conde Altea se ha roto la mano de uno de los remates superiores, un demonio que sostenia un tridente. La racha de viento ha derribado la extremidad y el artilugio, que se ha quebrado en uno de sus extremos.
Y en Reina-Paz-San Vicente, el viento ha derribado un ninot.
Moisés Domínguez
Empiezan a verse los ninots de políticos
Empiezan a verse ninots de políticos. Como esta Leyre "Fontanera" en Almirante Cadarso.
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