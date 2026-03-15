Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyViento plantàPlanes falleros hoyNinot Indultat 2026Directo FallasOfrendaMultas Fallas 2026Nuevo cauceAgricultores valencianos
instagramlinkedin

En Directo

Las Fallas de València 2026, en directo: El jurado ya visita las fallas infantiles

Todas las noticias y la mejor información de la fiesta fallera

El jurado visita las fallas infantiles este domingo en València.

El jurado visita las fallas infantiles este domingo en València. / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas de València 2026 ya despegan y los actos empiezan a tomar las calles de la ciudad y de todos aquellos municipios valencianos que celebran y disfrutan las Fallas con intensidad, como ocurre con la mascletà que cada día acude fiel a su cita de marzo con la pólvora en la plaza del Ayuntamiento de València. Levante-EMV te la ofrece en directo todos los días.

Hoy se sabrá cuál es el Ninot Indultat 2026 y, por la noche, habrá Alba de falles. Puedes seguir aquí todos los actos falleros de este domingo 15 de marzo en València.

Noticias relacionadas y más

Sigue aquí toda la información y la última hora de las Fallas 2026 en València; también puedes seguirnos en redes sociales y en Instagram.

Última hora de las Fallas de València 2026

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents