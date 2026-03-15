Las Fallas de València 2026, en directo: El jurado ya visita las fallas infantiles

La mascletà de hoy, en directo: Pirotecnia Valenciana disparará más de 233 kg de pólvora

La mascletà de hoy, domingo 15 de marzo, correrá a cargo de la Pirotecnia Valenciana, una de las veteranas de los disparos en la plaza del Ayuntamiento de València, donde participa en el ciclo fallero desde 1988.

La mascletà de hoy será la decimoquinta del ciclo fallero de marzo y ha preparado un disparo rítmico y, por supuesto, muy sonoro. Jugará con humos de colores, sirenas, pitos, serpentinas y roncadoras para llegar a un final con el que pretende abrumar al público presente en la plaza del Ayuntamiento de València. Pirotecnia Valenciana tirará este domingo 15 de marzo 233,27 kilos de pólvora en un disparo que se prolongará durante 320 segundos.