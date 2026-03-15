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Gayano Lluch busca reeditar el triunfo que la llevó a lo más alto en 2022

La comisión de Torrefiel busca que el primer premio vuelva a cruzar el río

Fallas infantiles de Especial 2026: La falla con la que Gayano Lluch quiere repetir el éxito de 2022

Fallas infantiles de Especial 2026: La falla con la que Gayano Lluch quiere repetir el éxito de 2022

J.M. López

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Gayano Lluch quiere volverlo a hacer. Tras conseguir el primer premio de la Sección Especial Infantil en el año 2022, la comisión de Torrefiel apuesta por que el premio vuelva al barrio.

Y lo hará de la mano del artista fallero Raúl García Petrusa, quien debutó en Especial con ellos y quien ha demostrado que tiene mano de sobra para estar con los mejores. "Saber es poder" introduce en el arte efímero al diseñador bilbaíno Mikel Mugica, que ha diseñado la falla de Petrusa y ha quedado encantado de la experiencia.

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Con una falla coloridísima, Gayano busca volver a ser el orgullo de todo un barrio.

Fallas infantiles de Especial 2026: Gayano Lluch, en busca de repetir la victoria de hace cuatro años

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Gayano Lluch busca replicar la victoria de hace cuatro años con su falla infantil de Especial / J. M. López

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