Gayano Lluch busca reeditar el triunfo que la llevó a lo más alto en 2022
La comisión de Torrefiel busca que el primer premio vuelva a cruzar el río
Gayano Lluch quiere volverlo a hacer. Tras conseguir el primer premio de la Sección Especial Infantil en el año 2022, la comisión de Torrefiel apuesta por que el premio vuelva al barrio.
Y lo hará de la mano del artista fallero Raúl García Petrusa, quien debutó en Especial con ellos y quien ha demostrado que tiene mano de sobra para estar con los mejores. "Saber es poder" introduce en el arte efímero al diseñador bilbaíno Mikel Mugica, que ha diseñado la falla de Petrusa y ha quedado encantado de la experiencia.
Con una falla coloridísima, Gayano busca volver a ser el orgullo de todo un barrio.
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