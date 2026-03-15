Dos generaciones de artistas se miden en la Especial Infantil

Trece comisiones, dos más que el año pasado, compiten este año en la Sección Especial Infantil. Una categoría que, no hace tanto tiempo, tenía una auténtica explosión de participantes, que bajó sensiblemente con la crisis económica y que, recientemente, está cobrando vigor, con comisiones que muestran su inquietud por el arte efímero y que han llegado a la conclusión de que, con un esfuerzo suplementario, pueden ingresar en la categoría de privilegio, con el punto mediático que tiene. Porque, hay que reconocerlo, en fallas infantiles, la atención se invisibiliza a poco que se empieza a bajar de secciones. La Primera genera algo de interés pero luego, poco más.

El 15 de marzo es un día de alta tensión, porque es el concurso de Fallas. Y aunque sea el infantil, es importante para ir saldando con éxito o no el ejercicio. En este caso no hay debate sobre la «infantilización» de los monumentos. Porque, al fin y al cabo, son infantiles. Lo que se debate es hasta qué punto estas obras efímeras son, verdaderamente, para un público infantil. Porque hay tanta ansia por poner y poner, que se convierten, en ocasiones, en auténticos laberintos, de una comprensión lectora no siempre fiel al público para el que están concebidos.

Pero lo que es indudable es que, entre veteranos y jóvenes, el escalafón dispone de unos artistas de gran calidad y bien dotados técnicamente. Apoyados, evidentemente, en algunos casos o elementos por las impresoras 3D y por la Inteligencia Artificial, pero con una capacidad creativa que no está en discusión. Y sobre todo, en una originalidad temática que les pone a prueba. Aquí no valen tópicos. Hay que idear algo original cada vez. Y en ello están.

Convento Jerusalén / Francisco Calabuig

Dos generaciones ponen en juego lo mejor de sí mismos. Mientras la nueva jornada joven va cogiendo experiencia, veteranos y jovenes ya maduros de experiencia se juegan el siempre complicado reparto no ya de la victoria, sino de todo el orden de premiación.

Solo tres hacen doblete

Es, además, una competición de alta especialización. En las comisiones, porque tan solo tres de ellas comparten Sección Especial grande con la infantil: Convento Jerusalén, Almirante Cadarso y Exposición. Y por los artistas: sus autores no incursionan en fallas grandes más que ocasionalmente, aunque tienen manos para ello.

La categoría se presenta, como queda dicho, con dos comisiones nuevas. Por una parte, Joaquín Costa-Conde Altea, que lo que hace es volver a la élite rememorando aquel primer premio de todas las categorías, cuando no existía la Especial, que plantaron y quemaron hace dos generaciones. Y por otra parte, los responsables del «Milagro Blas Gámez», una comisión de reciente creación, 2019, que siete años y una pandemia después, ya están con más de 400 falleros coqueteando con el top-100 del censo.

Joaquín Costa-Conde Altea - Ausias Estrugo / Francisco Calabuig

Entre los artistas, precisamente estas dos comisiones hacen debutar en la categoría, respectivamente, a Ausias Estrugo y Francisco Tarazona -el hombre de las naricitas de colores-. Ambos vienen de apuntar en categorías inferiores.

Y uno de los protagonistas que se avecinan, que es Zvominir Ostoic, que accede con más presupuesto declarado que nadie y con el indulto bajo el brazo, tratando de desafiar la solvencia y espíritu ganador, a la vez que tranquilo de José Gallego en Convento Jerusalén. Ya se sabe que Gallego vuelve a dejárselo este año y que en 2027 cede los trastos y la plaza a Iván Tortajada. Y entre ambos suman tres victorias seguidasy cuatro en total.

Pero como las fallas infantiles tienen limitaciones que no tienen las grandes, aquí el dinero no lo es todo. Prueba de ello es que Císcar-Burriana estuvo a punto de ganar el año pasado.