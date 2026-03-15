La Infantil de Espartero busca el doblete tras ganar el Ninot Indultat con el primer premio
La comisión celebró este fin de semana el indulto de su ninot tras 40 años de sequía
Espartero está de celebración estas Fallas 2026 y no quiere que el ritmo baje. Tras alzarse con el Ninot Indultat Infantil, buscan ganar este año el primer premio de Sección Especial. "Un viaje divertido y cariñoso por nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar y esa personalidad tan auténtica que nos acompaña allá donde vamos". Con esta descripción, el artista fallero presentó su propuesta para la Falla del Duc.
A por el doblete
Espartero - Ramón y Cajal busca el doblete este año con su "Arca, el viaje de Pepet" del artista Zvonimir Ostoic. Tan épico como el hilo argumental es el proyecto de esta comisión. Se trata de la falla más cara y con un artista de artes aplicadas que debuta en la Sección Especial. Pero eso es lo de menos, vistos los antecedentes y su virtuosismo técnico, reconfirmado este sábado con el Ninot Indultat Infantil.
La falla lleva unos años apostando por la victoria y los resultados le han sido esquivos. ¿Hasta ahora?
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