La JCF pide a las comisiones que no vayan más de diez personas a recoger los ninots a la exposición para evitar colapsos

La Junta Central Fallera (JCF) ha dirigido un escrito a los presidentes de todas las comisiones de València para que esta tarde no vayan más de diez personas por comisión a la recogida de los ninots de la exposición. Lo hace después de que este sábado en la recogida de los ninots infantiles se produjera un enorme atasco de personas en las inmediaciones de la exposición montada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Es habitual que una vez conocido el ninot indultat se produzcan aglomeraciones para retirar las piezas de cada falla, pero en esta ocasión la situación fue especialmente grave por el gran número de personas que acudieron al evento y las obras que se están haciendo en el complejo. De ahí que la JCF quiera evitar más problemas y haya hecho esta advertencia a las comisiones.

La oposición, no obstante, ha arremetido nuevamente con el ayuntamiento por no controlar esta situación y generar ese caos. "Lo que se vivió en la recogida del ninot infantil fue un auténtico colapso que no debería haberse producido nunca. Durante casi una hora miles de personas quedaron encajonadas, sin poder avanzar ni retroceder, con gente gritando, muchos niños y niñas llorando por la ansiedad e incluso representantes falleros llegando a las manos por una tensión vivida que podría haber tenido consecuencias mayores·, ha denunciado el concejal de Compromís Pere Fuset reproduciendo "el relato de decenas de falleras y falleros atrapados en la situación", dice.

Según Fuset, "todo apunta a una peligrosa falta de previsión evidente". "Las obras en los exteriores del Museo de las Ciencias, que se había asegurado a las comisiones que estarían terminadas, no lo estaban y obligaban a entrar y salir por el mismo punto, generando un cuello de botella totalmente previsible que el gobierno municipal de María José Catalá ha ignorado.

Se cambió de lugar

Precisamente hace diez años, con el impulso de Compromís, la Exposición del Ninot se trasladó al Museo de las Ciencias "para dignificar el trabajo de los artistas falleros, pero también para garantizar una recogida mucho más cómoda y segura que la que se realizaba en la antigua carpa del centro comercial donde se ubicaba". "Durante una década la recogida había funcionado perfectamente gracias a los amplios espacios de la Ciudad de las Ciencias", reitera.

Por eso "sorprende todavía más la falta de previsión del concejal de Fallas, Santiago Ballester, que estaba advertido de la situación, y resulta triste que los voluntarios de Junta Central Fallera allí presentes hayan acabado pagando el pato ante la impotencia de una organización que claramente no ha estado a la altura y que deseamos que hoy esté claramente mejorada. Cualquiera sabe que esa recogida es uno de los actos más participativos de la fiesta fallera que marca el inicio de los días grandes".

Por su parte, el secretario de Fallas del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Alejandro García, ha denunciado el caos organizativo que se produjo el sábado durante la recogida del ninot indultat infantil por parte de las comisiones falleras y ha exigido al gobierno de María José Catalá que rectifique de manera inmediata para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

García ha criticado la “falta absoluta de organización y planificación” por parte de la Junta Central Fallera. “El Ayuntamiento se tiene que poner a trabajar de una vez para que el descontrol de ayer no vuelva a reproducirse esta tarde en la entrega del ninot indultat a la falla ganadora”, ha reclamado el dirigente socialista, quien ha exigido al gobierno municipal que garantice “una recepción digna y organizada para las comisiones falleras”.

Colapso de la circulación

El responsable socialista de Fallas ha lamentado que la falta de planificación del gobierno del Partido Popular esté marcando el desarrollo de las fiestas falleras de este año. Esta situación, ha dicho, está provocando importantes problemas de movilidad en numerosos barrios de la ciudad, con calles cortadas durante más días de lo habitual y con dificultades añadidas para los vecinos y vecinas.

A esta situación se suma, además, el colapso que están registrando estos días tanto el metro como la red de la EMT, una circunstancia que, según ha denunciado el secretario de Fallas del PSPV-PSOE, evidencia la incapacidad del gobierno municipal del PP y Vox para gestionar la ciudad durante unas fiestas tan importantes como las Fallas. “Estamos viendo cómo la falta de previsión y de coordinación del gobierno de Catalá está generando problemas innecesarios en unas fiestas que deberían ser un motivo de orgullo y disfrute para toda la ciudad”, ha señalado.

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Por ello, los socialistas han reclamado al gobierno municipal que rectifique de manera inmediata y que adopte las medidas necesarias para garantizar una correcta organización de los actos falleros que todavía quedan por celebrarse, empezando por la entrega del ninot indultat prevista para esta misma noche.