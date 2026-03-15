Maestro Gozalbo busca conquistar un triunfo en Infantil que se le resiste dentro de las Fallas de València

Maestro Gozalbo compite en la sección Especial infantil de las Fallas 2026 en València con un monumento bautizado como 'Pim, Pam, Fora', creado por el artista fallero Sergio Alcáñiz.

Y con ésta son diez las fallas infantiles que Maestro Gozalbo presenta en la máxima categoría de las Fallas 2026. Y cuando no ha ganado, ha estado cerca.

Un artista que ya sabe lo que es ganar

El artista fallero que ha creado la falla infantil de Maestro Gozalbo, Sergio Alcañiz, sabe lo que es plantar el mejor monumento: lo hizo en 2022 en Gayano Lluch y aquí mantiene todo su vigor sin bajar del podio.

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El proyecto, con temática plenamente infantil: aquellas preguntas, incómodas o no, que pueden plantear los niños.