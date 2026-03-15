Fallas 2026
La mascletà de hoy 15 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Valenciana ha diseñado un disparo de final abrumador
La cita con la pirotecnia es diaria en marzo, a las dos de la tarde en punto desde la plaza del Ayuntamiento de València, la mascletà de las Fallas 2026
La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.
La mascletà de hoy, domingo 15 de marzo, correrá a cargo de la Pirotecnia Valenciana, una de las veteranas de los disparos en la plaza del Ayuntamiento de València, donde participa en el ciclo fallero desde 1988. Pirotecnia Valenciana es una firma de Llanera de Ranes fundada en 1965.
La mascletà de hoy será la decimoquinta del ciclo fallero de marzo y ha preparado un disparo rítmico y, por supuesto, muy sonoro. Jugará con humos de colores, sirenas, pitos, serpentinas y roncadoras para llegar a un final con el que pretende abrumar al público presente en la plaza del Ayuntamiento de València. Pirotecnia Valenciana tirará este domingo 15 de marzo 233,27 kilos de pólvora en un disparo que se prolongará durante 320 segundos.
En directo, la mascletà de hoy en València
Quién estará hoy en el balcón del Ayuntamiento
El balcón del Ayuntamiento de València tendrá hoy como invitada especial a la investigadora y astronauta Sara García, que en el año 2024 fue seleccionada como miembro en la reserva de la Agencia Espacial Europea.
No será la única invitada, puesto que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, contarán también con la compañia de la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el Jefe de Mando de Transmisiones y Comandante Militar Valencia y Castellón, David Álvarez Lanzarote; y el presidente del TSJ.
El mundo fallero estará representado por Mª Luisa Manglano de Mas, fallera mayor infantil de València en 1948, además de representantes de las fallas Tomasos-Carlos Cervera, Cádiz-Literato Azorín, Camino Alba-Castillo Cullera, Ciudad del Artista Fallero y Cádiz-los Centelles.
También acudirán al balcón municipal para ver esta mascletà de hoy domingo 15 de marzo, día de plantà, la tuna de Derecho; la influencer Roi Sastre (Influencer) y el productor de la canción 'València en Falles', Antonio José Climent Cucarella.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- El tiempo en València en Fallas: la previsión de la Aemet, día a día
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- La JCF se pone firme con la ofrenda: estas son todas las normas a cumplir
- València, a reventar en el supersábado de las fallas 2026
- Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia