La mascletà de hoy 15 de marzo en València, en directo: Pirotecnia Valenciana ha diseñado un disparo de final abrumador

La mascletà de las Fallas 2026 en València acude fiel a su cita con el mes de marzo, mes de la semana grande fallera, cuando el 'Cap i Casal' celebra cada día un disparo desde la plaza del Ayuntamiento hasta el día del patrón, 19 de marzo. Levante-EMV te lo ofrece cada día en directo.

La mascletà de hoy, domingo 15 de marzo, correrá a cargo de la Pirotecnia Valenciana, una de las veteranas de los disparos en la plaza del Ayuntamiento de València, donde participa en el ciclo fallero desde 1988. Pirotecnia Valenciana es una firma de Llanera de Ranes fundada en 1965.

La mascletà de hoy será la decimoquinta del ciclo fallero de marzo y ha preparado un disparo rítmico y, por supuesto, muy sonoro. Jugará con humos de colores, sirenas, pitos, serpentinas y roncadoras para llegar a un final con el que pretende abrumar al público presente en la plaza del Ayuntamiento de València. Pirotecnia Valenciana tirará este domingo 15 de marzo 233,27 kilos de pólvora en un disparo que se prolongará durante 320 segundos.

En directo, la mascletà de hoy en València

Falles'26 | Especial Mascletà 15: Pirotecnia Valenciana / David García Sebastiá

Quién estará hoy en el balcón del Ayuntamiento

El balcón del Ayuntamiento de València tendrá hoy como invitada especial a la investigadora y astronauta Sara García, que en el año 2024 fue seleccionada como miembro en la reserva de la Agencia Espacial Europea.

No será la única invitada, puesto que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, contarán también con la compañia de la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el Jefe de Mando de Transmisiones y Comandante Militar Valencia y Castellón, David Álvarez Lanzarote; y el presidente del TSJ.

La mascletà de hoy, domingo 15 de marzo, correrá a cargo de Pirotecnia Valenciana. / Fernando Bustamante

El mundo fallero estará representado por Mª Luisa Manglano de Mas, fallera mayor infantil de València en 1948, además de representantes de las fallas Tomasos-Carlos Cervera, Cádiz-Literato Azorín, Camino Alba-Castillo Cullera, Ciudad del Artista Fallero y Cádiz-los Centelles.

También acudirán al balcón municipal para ver esta mascletà de hoy domingo 15 de marzo, día de plantà, la tuna de Derecho; la influencer Roi Sastre (Influencer) y el productor de la canción 'València en Falles', Antonio José Climent Cucarella.