¿Cual es la mejor comisión de falla de València? Nueva actualización del concurso de Levante-EMV: Fray J. resiste y Humanista sube a la segunda plaza
Fray J. Rodríguez se destaca en la primera posición tras contabilizarse los premios de Teatre Faller
¿Emoción máxima en el concurso Falla del Año de Levante-EMV! El concurso que señala las dos comisiones que más han destacado durante el año 2026 afronta su recta final con todo por decidir. Quedan los premios infantiles y mayores y el "ninot indultat" y puede decirse que Fray J. Rodríguez mantiene su primera posición, resistiendo tras la última actualización.
A falta de los premios que se dan el 15 y 16, quedaban por computar los premios de deportes, así como los 5 puntos del ninot intultat infantil. Deportes se valoran las actividades de esta delegación. Y aunque hay muchos premios que son puntito a puntito, tambien hay una competición que está muy valorada: la pilota valenciana. Es, junto con el teatro y el concurso de fallas, los que más mérito se les reconoce por la aportación que suponen a la cultura valenciana.
Y gracias a ese ADN, Humanista Mariner ha dado un salto espectacular en la clasificación. Hasta el punto que se han encaramado a la segunda posición de la tabla viniendo desde cero. Pero es que han ganado tantas cosas en el "dau", que han superado a todos los seguidores excepto a Fray J., que en deportes no ha sumado. Lo suyo no son las canchas, sino los escenarios.
De entre los perseguidores, varios han "picado" algún puntito, como Duque de Gaeta o Cádiz-Denia y especialmente l'Antiga de Campanar. Con todo ello, la clasificación sigue comprimida, con todo por decidir aún.
Hasta el momento, 218 comisiones han puntuado en alguna ocasión en el concurso, lo que es una cifra muy alta teniendo en cuenta, por ejemplo, que este año no han puntuado ni las comisiones con preseleccionada ni las ganadoras del sector en truc, dominó y parchís, que aumentaban notablemente la lista.
Las dos mejores recibirán los estandartes que las acreditan como las mejores en actividad fallera del ejercicio.
Así marcha la clasificación:
Clasificación provisional del premio Falla del Año de Levante-EMV
Fray J. Rodríguez 32
Humanista Mariner-Manuel Simó 24
San Marcelino 23
Duque de Gaeta 22
Cádiz-Denia 21
Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 19
Monestir de Poblet-A. Albiñana 19
Rubén Darío-Fray Luis Colomer 16
Cádiz-Cura Femenía 14
Barrio S. Isidro 12
Olivereta-Cerdá y Rico 12
Reino de Valencia-Duque de Calabria 12
Costa y Borrás-A. Aragón 11
Mercado de Castilla 11
Plaza Segovia 11
Albacete-Marva 10
Cami Nou de Picanya-Nicolau Primitiu 10
Luis Cano 10
Na Jordana 10
Nador-Miraculosa 10
Pedro Cabanes-Juan XXIII 10
Convento Jerusalén-M. Marzal 9
Espartero-R. Y Cajal 9
Islas Canarias-Trafalgar 9
Plaza de la Cruz-Los Ángeles 8
Quart Extramurs 8
Quart-Palomar 8
S. Vicente-Marva 8
Sueca-L. Azorín 8
Felipe Bellver-M. Rafols 7
Maestro Aguilar-Matías Perell 7
Maestro Bellver-M. Ribera 7
Marqués de Montortal-J. Esteve 7
Periodista Gil Sumbiela-Azucena 7
S. Vicente-P. Azzati 7
Dr. Collado 6
Gayano Lluch 6
Justo Vilar-M. Cabanyal 6
Padre Santonja-C. Benlloch 6
Pintor Pascual Capuz-Fontanars 6
Ramiro de Maeztu - Humanista Furió 6
Reino de Valencia-Císcar 6
S. José de la Montaña-Teruel 6
Baja-M. Morella 5
Cuba-P. Rico 5
Dr. Serrano-C. Cervera 5
Mestre Arambul Sanz 5
Náquera-Lauri Volpi 5
Ramón de Rocafull 5
Sant Bult 5
Alberique-H. Romeu 4
Alemania - El Bachiller 4
Aras de Alpuente 4
Árbol 4
Archiduque Carlos-Musico Gomis 4
Barrio Quint-Pizarro 4
Blas Gámez 4
Burjassot-J. Ballester 4
Castellón-Segorbe 4
Cervantes-P. Jofre 4
Creu i Mislata 4
Ctra. Escrivá 4
Dr. Alvaro Lopez-S. Juan de Dios 4
Dr. Berenguer Ferrer 4
Isaac Peral - Micer Masco 4
Juan de Aguiló-G. Aguilar 4
Lepanto-D. Juan de Austria 4
Matías Perelló - Luis Santángel 4
Ripalda-Beneficencia 4
S. José de Pignatelli 4
Santa Cruz 4
Senda Senent-Alameda 4
Sta. Genoveva Torres 4
Venezuela-A. Sales 4
Vidal de Canelles-Sanchez Coello 4
Acacias-Picayo 3
Alcácer-Yàtova 3
Alta-Sto Tomás 3
Artes Y Oficios - Actor Llorens 3
Blocs-Platja 3
Borrull-Turia 3
Cádiz-L. Azorín 3
Cádiz-Los Centelles 3
Conde Salvatierra-C. Amorós 3
Corretgería-Bany dels Pavesos 3
Cra. Malilla-Ingeniero J. Banlloch 3
Federico Mistral-Murta 3
Industria-Santos Justo y Psstor 3
Islas Canarias - Dama de Elche 3
Jerónima Galés-L. Pascual 3
Joaquín Costa-C. Altea 3
Leones-Poeta Mas y Ros 3
Maestro Gozalbo-Conde Altea 3
Malvarrosa 3
Montortal-Torrefiel 3
Obispo Amigó-Cuenca 3
Pilar 3
Pintor S. Abril-Peris y Valero 3
Reino de Valencia-S. Valero 3
Rio Tajo-Cavite 3
Serranos-Plaza de los Fueros 3
Sta. María Micaela 3
Almirante Cadarso-C. Altea 2
Angel 2
Arquitecto Alfaro-F. Cubells 2
Av. Oeste 2
Barraca-Espadán 2
Barrio de S. Jose 2
Benicadell-S. Roque 2
Bilbao - Maximiliano Tous 2
Blanquerías 2
Bolsería-Tros Alt 2
Burjasot - Padre Carbonell 2
Cadiz - Literato Azorin 2
Calvo Acacio 2
Camino de Moncada-P. Jacomart 2
Carcagente-Compromiso de Caspe 2
Ciudad del Artista Fallero 2
Cristóbal Sorní-Maestro Martín 2
Cuba-L. Azorín 2
Daroca - Padre Viñas 2
Doctor Gómez Ferrer 2
Dr. Domingo Orozco-Bailen 2
Dr. García Brustenga 2
Dr. Manuel Candela-B. Tortosa 2
Dr. Sanchis Bergon-Turia 2
Espartero-M. Plasencia 2
Exposición 2
Fco. Climent-Uruguay 2
Fernando el Católico-E. Orellana 2
Fuencaliente-Lebón 2
García Lorca-Oltá 2
General Pando 2
Giorgeta-Roig de Corella 2
Grabador Jordán-E. Pastor 2
Hierros-Juan Bta. Perales 2
Ingeniero José Sirera 2
Ingeniero Manuel Soto 2
Jacinto Benavente-Reina Dª Germana 2
Jacinto Labaila-M. Simó 2
Jesús-S. Francisco de Borja 2
Joaquín Navarro-Carrícola 2
José Benlliure-Vicente Guillot 2
José Soto Micó 2
L’Alcota-Sagunt 2
Luis Oliag-Mariola 2
Luz Casanova-P. Espasa 2
Maestro Valls - Mariano Albesa 2
Marqués de Solferit 2
Mercado Central 2
Merced 2
Ministro Luis Mayans 2
Morería 2
Mossen Josep Cuenca 2
Negrito 2
Obispo J. Pérez 2
Obispo Jaime Pérez- Luis Oliag 2
Padre Doménez-Pío XII 2
Pérez Galdós-Calixto III 2
Pi i Margall-A. Cervellera 2
Pianista Mtnez. Carrasco 2
Pintor Domingo-G. Castro 2
Pintor S. Abril-Pedro III 2
Pío IX-Fontanars 2
Pizarro-Cirilo Amorós 2
Poble-St. Roc 2
Primado Reig-S. Vicente de Paul 2
Quart-Turia 2
Reina-Paz 2
Ribera-Convento Sta. Clara 2
Ripalda-Sogueros 2
S. Ignacio de Loyola 2
S. Ignacio de Loyola-Jesús y María 2
Sagunt-Sant Antoni 2
Sagunto-San Guillem 2
Sainetero Arniches-A. Ribes 2
Santiago Rusiñol 2
Seneca - Poeta Mas Y Ros 2
Séneca-Yecla 2
Sequiota 2
Sierra Martés-M. Servet 2
Tomasos-Carlos Cervera 2
Tribunal de les Aigues 2
Vall d’Albaida-Canal Navarrés 2
Vicente Castell Maiques 2
Virgen de la Fuensanta 2
Xiva-Francisco de Llano 2
Yecla-C. Benlloch 2
Actor Mora 1
Andrés Piles-Salvador uset 1
Aras de Alpuente-Castell de Pop 1
Archiduque Carlos-Xiva 1
Barrio Beteró 1
Císcar-Burriana 1
Cra. S. Luis-Dr. Waksman 1
En Plom-G. Castro 1
General Llorens 1
Grup de Peixcadors 1
Jorge Salcedo - Dr. Domingo Orozco-Bailen 1
Maestro Serrano - Alicante 1
Manuel de Falla-Tamarindos 1
Marqués de Caro 1
Mestre Serrano-Alacant 1
Molinell - Alboraya 1
Monte Piedad 1
Pablo Rebollar J.Costa - Conde Altea 1
Padre Alegre-Enrique Navarro 1
Pintor Maella-Av. Francia 1
Plata-La Senyera 1
Portal de Valldigna 1
Porteros Isaac Peral - Micer Masco 1
Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno 1
Rojas Clemente 1
Rosario-Plaza Calabuig 1
S. Pedro-V. Vallivana 1
Santa María Micaela 1
Tarongers-Politècnic 1
vicente Sancho Tello 1
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