¿Cual es la mejor comisión de falla de València? Nueva actualización del concurso de Levante-EMV: Fray J. resiste y Humanista sube a la segunda plaza

¿Emoción máxima en el concurso Falla del Año de Levante-EMV! El concurso que señala las dos comisiones que más han destacado durante el año 2026 afronta su recta final con todo por decidir. Quedan los premios infantiles y mayores y el "ninot indultat" y puede decirse que Fray J. Rodríguez mantiene su primera posición, resistiendo tras la última actualización.

A falta de los premios que se dan el 15 y 16, quedaban por computar los premios de deportes, así como los 5 puntos del ninot intultat infantil. Deportes se valoran las actividades de esta delegación. Y aunque hay muchos premios que son puntito a puntito, tambien hay una competición que está muy valorada: la pilota valenciana. Es, junto con el teatro y el concurso de fallas, los que más mérito se les reconoce por la aportación que suponen a la cultura valenciana.

Y gracias a ese ADN, Humanista Mariner ha dado un salto espectacular en la clasificación. Hasta el punto que se han encaramado a la segunda posición de la tabla viniendo desde cero. Pero es que han ganado tantas cosas en el "dau", que han superado a todos los seguidores excepto a Fray J., que en deportes no ha sumado. Lo suyo no son las canchas, sino los escenarios.

De entre los perseguidores, varios han "picado" algún puntito, como Duque de Gaeta o Cádiz-Denia y especialmente l'Antiga de Campanar. Con todo ello, la clasificación sigue comprimida, con todo por decidir aún.

Hasta el momento, 218 comisiones han puntuado en alguna ocasión en el concurso, lo que es una cifra muy alta teniendo en cuenta, por ejemplo, que este año no han puntuado ni las comisiones con preseleccionada ni las ganadoras del sector en truc, dominó y parchís, que aumentaban notablemente la lista.

Las dos mejores recibirán los estandartes que las acreditan como las mejores en actividad fallera del ejercicio.

Los estandartes esperan dueño / Moisés Domínguez

Así marcha la clasificación:

Clasificación provisional del premio Falla del Año de Levante-EMV

Fray J. Rodríguez 32

Humanista Mariner-Manuel Simó 24

San Marcelino 23

Duque de Gaeta 22

Cádiz-Denia 21

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá 19

Monestir de Poblet-A. Albiñana 19

Rubén Darío-Fray Luis Colomer 16

Cádiz-Cura Femenía 14

Barrio S. Isidro 12

Olivereta-Cerdá y Rico 12

Reino de Valencia-Duque de Calabria 12

Costa y Borrás-A. Aragón 11

Mercado de Castilla 11

Plaza Segovia 11

Albacete-Marva 10

Cami Nou de Picanya-Nicolau Primitiu 10

Luis Cano 10

Na Jordana 10

Nador-Miraculosa 10

Pedro Cabanes-Juan XXIII 10

Convento Jerusalén-M. Marzal 9

Espartero-R. Y Cajal 9

Islas Canarias-Trafalgar 9

Plaza de la Cruz-Los Ángeles 8

Quart Extramurs 8

Quart-Palomar 8

S. Vicente-Marva 8

Sueca-L. Azorín 8

Felipe Bellver-M. Rafols 7

Maestro Aguilar-Matías Perell 7

Maestro Bellver-M. Ribera 7

Marqués de Montortal-J. Esteve 7

Periodista Gil Sumbiela-Azucena 7

S. Vicente-P. Azzati 7

Dr. Collado 6

Gayano Lluch 6

Justo Vilar-M. Cabanyal 6

Padre Santonja-C. Benlloch 6

Pintor Pascual Capuz-Fontanars 6

Ramiro de Maeztu - Humanista Furió 6

Reino de Valencia-Císcar 6

S. José de la Montaña-Teruel 6

Baja-M. Morella 5

Cuba-P. Rico 5

Dr. Serrano-C. Cervera 5

Mestre Arambul Sanz 5

Náquera-Lauri Volpi 5

Ramón de Rocafull 5

Sant Bult 5

Alberique-H. Romeu 4

Alemania - El Bachiller 4

Aras de Alpuente 4

Árbol 4

Archiduque Carlos-Musico Gomis 4

Barrio Quint-Pizarro 4

Blas Gámez 4

Burjassot-J. Ballester 4

Castellón-Segorbe 4

Cervantes-P. Jofre 4

Creu i Mislata 4

Ctra. Escrivá 4

Dr. Alvaro Lopez-S. Juan de Dios 4

Dr. Berenguer Ferrer 4

Isaac Peral - Micer Masco 4

Juan de Aguiló-G. Aguilar 4

Lepanto-D. Juan de Austria 4

Matías Perelló - Luis Santángel 4

Ripalda-Beneficencia 4

S. José de Pignatelli 4

Santa Cruz 4

Senda Senent-Alameda 4

Sta. Genoveva Torres 4

Venezuela-A. Sales 4

Vidal de Canelles-Sanchez Coello 4

Acacias-Picayo 3

Alcácer-Yàtova 3

Alta-Sto Tomás 3

Artes Y Oficios - Actor Llorens 3

Blocs-Platja 3

Borrull-Turia 3

Cádiz-L. Azorín 3

Cádiz-Los Centelles 3

Conde Salvatierra-C. Amorós 3

Corretgería-Bany dels Pavesos 3

Cra. Malilla-Ingeniero J. Banlloch 3

Federico Mistral-Murta 3

Industria-Santos Justo y Psstor 3

Islas Canarias - Dama de Elche 3

Jerónima Galés-L. Pascual 3

Joaquín Costa-C. Altea 3

Leones-Poeta Mas y Ros 3

Maestro Gozalbo-Conde Altea 3

Malvarrosa 3

Montortal-Torrefiel 3

Obispo Amigó-Cuenca 3

Pilar 3

Pintor S. Abril-Peris y Valero 3

Reino de Valencia-S. Valero 3

Rio Tajo-Cavite 3

Serranos-Plaza de los Fueros 3

Sta. María Micaela 3

Almirante Cadarso-C. Altea 2

Angel 2

Arquitecto Alfaro-F. Cubells 2

Av. Oeste 2

Barraca-Espadán 2

Barrio de S. Jose 2

Benicadell-S. Roque 2

Bilbao - Maximiliano Tous 2

Blanquerías 2

Bolsería-Tros Alt 2

Burjasot - Padre Carbonell 2

Cadiz - Literato Azorin 2

Calvo Acacio 2

Camino de Moncada-P. Jacomart 2

Carcagente-Compromiso de Caspe 2

Ciudad del Artista Fallero 2

Cristóbal Sorní-Maestro Martín 2

Cuba-L. Azorín 2

Daroca - Padre Viñas 2

Doctor Gómez Ferrer 2

Dr. Domingo Orozco-Bailen 2

Dr. García Brustenga 2

Dr. Manuel Candela-B. Tortosa 2

Dr. Sanchis Bergon-Turia 2

Espartero-M. Plasencia 2

Exposición 2

Fco. Climent-Uruguay 2

Fernando el Católico-E. Orellana 2

Fuencaliente-Lebón 2

García Lorca-Oltá 2

General Pando 2

Giorgeta-Roig de Corella 2

Grabador Jordán-E. Pastor 2

Hierros-Juan Bta. Perales 2

Ingeniero José Sirera 2

Ingeniero Manuel Soto 2

Jacinto Benavente-Reina Dª Germana 2

Jacinto Labaila-M. Simó 2

Jesús-S. Francisco de Borja 2

Joaquín Navarro-Carrícola 2

José Benlliure-Vicente Guillot 2

José Soto Micó 2

L’Alcota-Sagunt 2

Luis Oliag-Mariola 2

Luz Casanova-P. Espasa 2

Maestro Valls - Mariano Albesa 2

Marqués de Solferit 2

Mercado Central 2

Merced 2

Ministro Luis Mayans 2

Morería 2

Mossen Josep Cuenca 2

Negrito 2

Obispo J. Pérez 2

Obispo Jaime Pérez- Luis Oliag 2

Padre Doménez-Pío XII 2

Pérez Galdós-Calixto III 2

Pi i Margall-A. Cervellera 2

Pianista Mtnez. Carrasco 2

Pintor Domingo-G. Castro 2

Pintor S. Abril-Pedro III 2

Pío IX-Fontanars 2

Pizarro-Cirilo Amorós 2

Poble-St. Roc 2

Primado Reig-S. Vicente de Paul 2

Quart-Turia 2

Reina-Paz 2

Ribera-Convento Sta. Clara 2

Ripalda-Sogueros 2

S. Ignacio de Loyola 2

S. Ignacio de Loyola-Jesús y María 2

Sagunt-Sant Antoni 2

Sagunto-San Guillem 2

Sainetero Arniches-A. Ribes 2

Santiago Rusiñol 2

Seneca - Poeta Mas Y Ros 2

Séneca-Yecla 2

Sequiota 2

Sierra Martés-M. Servet 2

Tomasos-Carlos Cervera 2

Tribunal de les Aigues 2

Vall d’Albaida-Canal Navarrés 2

Vicente Castell Maiques 2

Virgen de la Fuensanta 2

Xiva-Francisco de Llano 2

Yecla-C. Benlloch 2

Actor Mora 1

Andrés Piles-Salvador uset 1

Aras de Alpuente-Castell de Pop 1

Archiduque Carlos-Xiva 1

Barrio Beteró 1

Císcar-Burriana 1

Cra. S. Luis-Dr. Waksman 1

En Plom-G. Castro 1

General Llorens 1

Grup de Peixcadors 1

Jorge Salcedo - Dr. Domingo Orozco-Bailen 1

Maestro Serrano - Alicante 1

Manuel de Falla-Tamarindos 1

Marqués de Caro 1

Mestre Serrano-Alacant 1

Molinell - Alboraya 1

Monte Piedad 1

Pablo Rebollar J.Costa - Conde Altea 1

Padre Alegre-Enrique Navarro 1

Pintor Maella-Av. Francia 1

Plata-La Senyera 1

Portal de Valldigna 1

Porteros Isaac Peral - Micer Masco 1

Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno 1

Rojas Clemente 1

Rosario-Plaza Calabuig 1

S. Pedro-V. Vallivana 1

Santa María Micaela 1

Tarongers-Politècnic 1

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