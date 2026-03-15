Espartero-Ramón y Cajal, la mejor falla de infantil de 2026

Los premios de las fallas ya han repartido sus primeros grandes premios de este año. Espartero-Ramón y Cajal se convierte en la falla infantil ganadora de la Sección de Especial de 2026. Las Fallas de València 2026 entran ya en la semana grande, hoy se han entregado los premios infantiles y mañana se darán a conocer el resto de premios, conocidos como los premios de las fallas grandes.

Así lo ha anunciado Santiago Ballester, presidente de la Junta Central Fallera y concejal de la Fallas del Ayuntamiento de València, durante la lectura de premios que ha tenido lugar este sábado desde la sede de dicho organismo.

Importante e histórico el resultado, porque supone la victoria de la comisión que más primeros premios atesora en la historia de la Sección Especial y que ha regresado con fuerza en los últimos años.

"Arca". El Viatge de Pepet es el lema del proyecto, realizado por el artista Zvonimir Ostoic. Quien consigue un doblete excepcional: ninot indultado infantil y primer premio de la máxima categoría. Se trata de la historia de un niño y sus vivencias a lo largo de un año. Y durante el cual se rememora el verano en Altea o el nombramiento de su hermana como fallera mayor infantil de València -el acontecimiento que escenifica el ninot indultat-.

Con dos añadidos importantes: consigue el premio en su debut en la Sección Especial y se convierte en el primer artista no español que gana el máximo galardón en las fallas infantiles.

Resurgir de la comisión... con la mano de Armiñana

La historia de Espartero-Ramón y Cajal está íntimamente ligada a la Sección Especial Infantil. Durants los primeros años de la misma fueron los dominadores plenos de la misma y cada 15 de marzo era la misma cantinela: Primer Premio, Espartero-Ramón y Cajal, de Juan Canet.

Así fue durante doce ediciones, pero finalmenteacabaría cediendo el protagonismo a otras comisiones que entraban con fuerza. 1993 fue la última vez que se subieron al carro del primer premio. Posteriormente deambularon por categorías más bajas -sin dejar de moverse a buen nivel-. En los últimos años, sin embargo, la comisión ha vivido un resurgir, en el que ha tenido mucho que ver la entrada en la misma del empresario Juan Armiñana. Con la idea de poner a la comisión en lo más alto posible del escalafón, con una especial querencia, precisamente, por la falla infantil. Sin embargo, lo que se ha producido repetidamente es el primer premio de Primera A de falla grande. La comisión no puede aspirar a más por una mera cuestión de tamaño de la plaza. No puede competir con las grandes. Los esfuerzos se centraron sobre todo en la infantil. Se intentó varios años con Fernando Foix, a quien la suerte no le sonrió, a pesar incluso de las grandes innovaciones, como fue la "falla flotante".

El pasado año se acabó ese ciclo y se anunció la contratación de "Zeta", Zvonimir, quien llegó con un proyecto que se ha llevado el máximo galardón.

El veredicto no ha sorprendido en exceso, porque han quedado en el podio las tres favoritas -si exceptuamos esa particularidad permanente que es Joan Blanch, este año en Císcar-Burriana, que es capaz de colarse entre los mejores, cuando no ganar, en cualquier momento-. Zvonimir ha conseguido algo nada fácil: superar a José Gallego, que se tiene que conformar en Convento Jerusalén con el segundo premio. Y Maestro Gozalbo, como siempre, en el podio, con una excepcional puesta en escena de Sergio Alcañiz.

Ninot Indultat 2026

A primera hora de la tarde ya se ha dado a conocer el ganador del Ninot Indutat de este 2026. La falla Sueca-Literato Azorín de Pedro Santaeulalia se ha llevado el premio con una figura que critica duramente efecto de los conflictos bélicos en la infancia.