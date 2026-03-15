Los ninots de l'Antiga de Campanar resisten el viento con esfuerzo

La Agencia estatal de meteorología (Aemet) ha ampliado este domingo al litoral norte de València, desde Sagunt a l'Albufera por el litoral y el Camp del Túria y la Hoya de Buñol por el interior, el aviso por viento nivel amarillo. A través de sus redes sociales, la Aemet advertía que el día de la plantà, que se celebra el 15 de marzo, "va a ser el día más adverso de las Fallas 2026 y de la Magdalena 2026 a causa del viento del noroeste, que será moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en Castellón, interior norte de Valencia y norte de Alicante". Y así ha sido para muchas fallas.

En concreto, los falleros de la comisión de L'Antiga de Campanar han pasado horas mirando al cielo, pero también a su propio monumento, con preocupación. Las rachas de aire han hecho bambolear algunos de los ninots de la falla de forma preocupante durante un buen rato. El monumento, sim embargo, ha resistido el embate del viento.

Es, oficialmente, el día de la plantà, pero la previa comenzó mucho antes para esta falla de Campanar, que subió sus remates siete días antes de este domingo. En un visto y no visto, Josué Beitia incrustó ya una parte importante del proyecto que se planta en Sección Especial en busca del primer premio.

Noticias relacionadas

L'Antiga de Campanar sube sus remates a siete días de acabar la "plantà" /

La Aemet pedía precaución

Desde la Aemet advierten a que se debe circular por la calle "con mucha atención, porque además de viento fuerte, la exposición es mayor debido a la mayor afluencia de personas en las calles, y también es mayor la vulnerabilidad, por la mayor presencia de estructuras frágiles en el día de la plantà de la Fallas 2026". Y añaden que "el peligro meteorológico es bajo, pero la combinación del peligro meteorológico junto a una mayor exposición y una mayor vulnerabilidad da lugar a que el riesgo sea mayor que en una situación ordinaria no festiva".