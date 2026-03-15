Pirotecnia Valenciana hace poesía del ruido

Hubo un tiempo en el que los pirotécnicos tenían un riguroso orden de turno para disparar la "mascletà". Si este año te tocaba el 19, al siguiente te ibas al 15. Eran firmas históricas, de las que, con esa denominación, no queda ninguna, o no participan de estos disparos, o hay, en todo caso, descendientes. Ahora no hay un turno tan estricto, pero las más mediácticas se dan cita en la parte final del calendario. En esta ocasión era el turno de Pirotecnia Valenciana, que no necesita presentación. Han pasado años. Tanto, como que fue hace 30 años, en 1996, cuando dispararon ante los Reyes y ahí, Crepo I era tan jovencito, o más, que Crespo II. Ambos con igual cara de niño.

Pero no es de niños lo que suelen presentar en la plaza. Valenciana hizo honor a su bien ganada fama. Sí, hizo e hizo un disparo. Dentro de la más pura ortodoxia, de quien se sabe que es bueno y con el guiño a aquella efemérides dibujando la bandera de España en el cielo de la plaza. Su terremoto final fue pura poesía, alternando la potencia con un ritmo medido y apoteósico. "Era el último domingo de las fiestas y el público nos pedía esto", ha dicho José Crespo al acabar el disparo.

Después, vino el problema de cómo salir de la plaza. Creando auténticos ríos humanos de entrada o de salida. Pasado, un buen rato desde el final del disparo continuaba el bloqueo.

Por lo que se refiere al balcón del Ayuntamiento de València, hoy ha tenido como invitada especial a la investigadora y astronauta Sara García, que en el año 2024 fue seleccionada como miembro en la reserva de la Agencia Espacial Europea. Antes, García había recorrido algunas fallas de especial con la ministra Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En el balcón también estarán la tuna de Derecho, Roi Sastre (Influencer), Mª Luisa Manglano de Mas, FMIV 1948; Antonio José Climent Cucarella, productor de la canción Valencia en Falles; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el conseller Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el Jefe de Mando de Transmisiones y Comandante Militar Valencia y Castellón, David Álvarez Lanzarote, el presidente del TSJ, y representantes de las fallas Tomasos-Carlos Cervera, Cádiz-Literato Azorín, Camino Alba-Castillo Cullera, Ciudad del Artista Fallero y Cádiz-los Centelles.

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Precisamente, las comisiones de falla han cerrado este domingo el turno de visitas. Cádiz-Los Centelles es la que cierra el ciclo de invitaciones, que va por orden de censo. Son la número 27. Cuba-Literato Azorín será la que el próximo año inicie la rueda.