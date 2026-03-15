La Policía Local detiene a 4 mujeres por robar a turistas en la Ciudad de las Ciencias

Agentes de la Policía Local de València han detenido a cuatro mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras ser sorprendidas mientras intentaban sustraer pertenencias a una turista en las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 14 de marzo, cuando varios indicativos policiales realizaban labores de prevención y control en la zona del paseo del Umbracle, dentro del dispositivo de vigilancia habitual en áreas de gran afluencia turística. Durante el servicio, agentes que prestaban servicio de paisano detectaron la presencia de un grupo de cuatro mujeres que seguían de cerca a varios turistas que portaban mochilas. Los policías observaron cómo actuaban de forma coordinada, intentando en varias ocasiones acceder al interior de las mochilas de las víctimas sin éxito.

Minutos después, el grupo volvió a actuar. Una de las mujeres se colocó detrás de una turista y abrió su mochila, de donde extrajo un teléfono móvil y un monedero. Al mismo tiempo, otras dos integrantes del grupo se situaron a los lados de la víctima mientras una cuarta desplegaba un fular con la aparente finalidad de ocultar la acción al resto de viandantes.

La víctima actuó

La víctima se percató del hurto e intentó retener a la autora material, momento en el que intervinieron los agentes, que habían presenciado los hechos, sorprendiendo a las sospechosas in fraganti y recuperando los objetos sustraídos, que fueron devueltos inmediatamente a su legítima propietaria.

Tras asegurar a las cuatro mujeres, se realizó una inspección superficial en la que se intervinieron diversas prendas y objetos presuntamente utilizados para facilitar la comisión de hurtos y dificultar su identificación posterior.

Las detenidas, que no portaban documentación en el momento de la intervención, fueron trasladadas a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

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La investigación apunta a que las arrestadas podrían formar parte de un grupo organizado especializado en hurtos al descuido en zonas de gran afluencia de turistas, actuando mediante reparto de funciones para distraer a las víctimas y ocultar la sustracción.