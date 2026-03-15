Más flores y más caras para una Ofrenda con el censo fallero disparado

Ya lo dice el archiconocido pasodoble del maestro José Padilla: ‘Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor’. Y para muestra un botón. Las Fallas reúnen todos esos elementos. Ahora que la borrasca Regina parece que nos ha dado un respiro, la luz está presente, el amor seguro que está en el aire y las flores están a punto de salir a la calle cuando lleguen las dos jornadas de la Ofrenda a la Virgen de los Desapamparados los próximos días 17 y 18 de marzo.

«Si la gente supiera lo que ajustamos lo precios y los pocos márgenes que aplicamos, se echaría las manos a la cabeza», explica con una leve risa de resignación Víctor Munera, de Flores El Calé, uno de los mayoristas de flores más importantes del sector y que desde los inicios de la fundación de la compañía, en los años 70, trabaja con floristas que sirven a las comisiones falleras.

Precisamente este compromiso de tantos años con las fallas les lleva a «hacer grandes esfuerzos» por retener los márgenes y «trabajar al céntimo». También les consta que las floristerías ajustan los precios al máximo. Es una cuestión de agradecer «la fidelidad» de aquellas comisiones que confían en ellos y también, según explica otro de los grandes de la industria como es Paco Montañana, de Flores Montañana, «una forma de mimar y cuidar a las fallas que también tienen lo suyo con el incremento de los gastos».

«Todo ha subido y no solo el combustible, que también lo ha hecho por la guerra de Irán, es que todos los costes se han disparado», lamenta Montañana.

En su caso, afirma «he mantenido los precios». El hecho de que él mismo sea fallero de la comisión Felipe Bellver - Mare Ràfols de Mislata le hace ser muy consiente de los esfuerzos de las fallas para sacar adelante las fiestas «y hay que echarles una mano», sentencia.

Este año una de las mejores formas de ayudar a las comisiones ha sido intentar contener la subida del precio de las flores, sobre todo de los claveles, que se ha incrementado alrededor de un 10 %, tal como explican ambos empresarios a Levante-EMV. Este aumento no está relacionado con la cosecha «que ha sido como otros años pese a que el clima no ha favorecido» sino porque «los costes empresariales que se han disparado», comenta Munera.

Sin embargo, esta subida de precios no va a restar ni un ápice de relumbrón a uno de los actos falleros más importantes del calendario: la Ofrenda.

Más flores para más falleros

El hecho de que el censo fallero haya alcanzado cifras de récord, unas 128.000 personas pertenecen este año a una comisión, ha llevado aparejado un incremento de la demanda de flores.

«Hemos detectado un aumento del 15 %» confirma Paco Montañana. Los ramos de la Ofrenda a la Mare de Déu es, sin duda, una de las principales causas, pero Víctor Munera no se olvida de otros municipios que también celebran las Fallas pero no desfilan en València. «Benidorm, Gandia, Dénia o Xàtiva también piden muchas flores, al final los municipios falleros del resto de la Comunitat Valenciana cuentan con un peso muy importante en la demanda de nuestros productos».

Pero los ramos y las canastillas de las comisiones no son el único destino de las flores. «Hoy en día se hacen verdaderas virguerías para las falleras e incluso para las decoraciones de casales y carpas», desvela Montañana mientras trabaja en unas guirnaldas florales para decorar la casa de una fallera mayor.

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«Hace años que trabajamos en el diseño y elaboración de centros y columnas florales que adornan las carpas de algunas comisiones de València», detalla a este periódico. Entretanto al otro lado del teléfono se escucha el chasquido de unas tenazas que cortan unos tallos que harán de estas fiestas una celebración, sin duda,más bella.