Fallas 2026

Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa

Busca en qué lugar ha quedado tu falla y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías

Las fallas infantiles de València reciben hoy sus premios

Las fallas infantiles de València reciben hoy sus premios

Lucía Prieto

València ya está inmersa en los días grandes de fallas. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías. En la jornada de ayer, el Ninot Indultat fue para Espartero mientras que el mayor se lo ha llevado este domingo Sueca-Literato Azorín.

Consulta aquí todos los premios de Fallas Infantiles 2026 por categorías a medida que se vayan haciendo públicos.

Sección Especial

Sección 1 Infantil

Sección 2 Infantil

Sección 3 Infantil

Sección 4 Infantil

Sección 5 Infantil

Sección 6 Infantil

Sección 7 Infantil

Sección 9 Infantil

Sección 10 Infantil

Sección 11 Infantil

Sección 12 Infantil

1r Premio a la Falla  206 Doctor Gómez Ferrer (Adrián Alcaraz Grao)

2n Premio a la Falla  310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Santiago Muñoz Girón)

3r Premio a la Falla  127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Ferran García Madero-Candelas)

4rt Premio a la Falla   19 Plaça Sant Bult (Superarte)

5é Premio a la Falla   81 Goya-El Brasil (Juan Martí Martínez)

6é Premio a la Falla  166 Santa Cruz de Tenerife (Salvador Aguilella Moreno)

7é Premio a la Falla  226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´encàrrec)

8é Premio a la Falla  225 Rosari-Plaça Calabuig (Carlos Carsí García)

9é Premio a la Falla  250 Cadis-Dénia (Rubén Canet Burillo)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla   19 Plaça Sant Bult (Superarte)

2n Premio a la Falla  127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Ferran García Madero-Candelas)

3r Premio a la Falla  304 Isaac Peral-Méndez Núñez (Barraques Art)

Sección 13 Infantil

1r Premio a la Falla   67 Lluís Lamarca-Velázquez (Sacabutxart)

2n Premio a la Falla   90 Nador-Miraculosa (Eliot García Martín)

3r Premio a la Falla  126 Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran (Sergio Gómez Ferrer)

4rt Premio a la Falla   71 Trinitat-Alboraia (Fet d’Encàrrec)

5é Premio a la Falla  229 Isabel de Villena-Gregorio Gea (Adrián Ballesteros Rubio)

6é Premio a la Falla  136 Felipe Bellver-Mare Ràfols (Fran Santonja- Arte Efímero SL)

7é Premio a la Falla   85 Cuba-Dénia (Xavi Ureña Rodenes)

8é Premio a la Falla  240 Mestre Bellver-Marià Ribera (Rubén Canet Burillo)

9é Premio a la Falla  251 Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Clara Ruiz Barberá)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premio a la Falla  251 Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Clara Ruiz Barberá)

2n Premio a la Falla   71 Trinitat-Alboraia (Fet d’Encàrrec)

3r Premio a la Falla  348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Nerea Duro Gómez)

Sección 14 Infantil

1r Premio a la Falla   69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Rubén Canet Burillo)

2n Premio a la Falla     2 Plaça Mercat de Russafa (Eliot García Martín)

3r Premio a la Falla  371 Josep Maria Bayarri-Los Isidros (Francisco Soriano Gimeno)

4rt Premio a la Falla  309 Plaça del Negret (Lorenzo Fandos Ayoro)

5é Premio a la Falla   42 Plaça La Creu -Els Àngels (Xavi Bonilla)

6é Premio a la Falla   60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Alejandro Cano Hernández)

7é Premio a la Falla   64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (Vicente Albert García)

8é Premio a la Falla   75 Sagunt-Sant Guillem (Mario N. Núñez Hernández)

9é Premio a la Falla  131 Iecla-Cardenal Benlloch (Andreu Sánchez Hernández)

PREMIO DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla   69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Rubén Canet Burillo)

2n Premio a la Falla  366 Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (David Guzmán Quiles)

3r Premio a la Falla   97 Sèneca-Iecla (Georgina Torres García)

Sección 15 Infantil

1r Premio a la Falla  195 Gravador Jordán-Escultor Pastor (Santa Eulalia)

2n Premio a la Falla  281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José Luis Platero Cosí)

3r Premio a la Falla   88 Bailén-Xàtiva (Paco y David)

4rt Premio a la Falla  230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (Manuel José Blanco Climent)

5é Premio a la Falla  329 Grup de Peixcadors del Perellonet (Fernando López Cabañero)

6é Premio a la Falla  357 Plaça de la Moreria (Toni Ramos Asensi)

7é Premio a la Falla   63 Ripalda-Soguers (Fet d´encàrrec)

8é Premio a la Falla  322 Barraca-Columbretes (Fusta i Cartó S.L.)

9é Premio a la Falla  199 Veneçuela-Agustí Sales (Francisco José Sierra Alarcón)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (Manuel José Blanco Climent)

2n Premio a la Falla  281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José Luis Platero Cosí)

3r Premio a la Falla  195 Gravador Jordán-Escultor Pastor (Santa Eulalia)

Sección 16 Infantil

1r Premi a la Falla   98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)

2n Premi a la Falla  326 Hellín-Pere de Luna (Tedi Chichanova)

3r Premi a la Falla     4 Portal de la Valldigna-Salines (Álvaro Guija Moreno)

4rt Premi a la Falla   40 Carabasses-En Gall (Alejandro Cano Hernández)

5é Premi a la Falla  128 Mestre Valls-Marí Albesa (Rubén Vela Romero)

6é Premi a la Falla  118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)

7é Premi a la Falla   13 Actor Mora-Avinguda Constitució (Matías Almela Piqueras)

8é Premi a la Falla  258 Calvo Acacio (Vicente Espeleta García)

PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA

1r Premi a la Falla  343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´encàrrec)

2n Premi a la Falla   98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)

3r Premi a la Falla  258 Calvo Acacio (Vicente Espeleta García)

Sección 17 Infantil

1r Premio a la Falla  351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Adrián Ballesteros Rubio)

2n Premio a la Falla  190 Mare de Déu de la Fontsanta (Mónica López Gonzales)

3r Premio a la Falla  344 Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula (Mario N. Núñez Hernández)

4rt Premio a la Falla  241 Pare Alegre-Enric Navarro (Javier Rico Catalá)

5é Premio a la Falla  361 Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí (David Sanruperto Pérez)

6é Premio a la Falla  113 República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (David Zahonero del Fresno)

7é Premio a la Falla   70 Vidal de Canyelles-Sánchez Coello (Víctor Caballero Gutiérrez)

8é Premio a la Falla  185 Poeta Altet-Benicarló (José Antonio Marco Gómez)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  190 Mare de Déu de la Fontsanta (Mónica López Gonzales)

2n Premio a la Falla  148 Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire (Art, Fusta i Foc)

3r Premio a la Falla  211 Lepant-Guillem de Castro (Fet d´encàrrec)

Sección 18 Infantil

1r Premio a la Falla     7 Borrull-Túria (La Comissió)

2n Premio a la Falla  198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encárrec)

3r Premio a la Falla   51 Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran (Antonio Ramos Asensi)

4rt Premio a la Falla  188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Alejandro Cano Hernández)

5é Premio a la Falla  150 Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port (Sergio Rodríguez Pons)

6é Premio a la Falla  207 Mestre Lope-Josep Carsí (Fallas Espeleta)

7é Premio a la Falla  248 Saineter Arniches-Arquitecte Ribes (Santiago Parrado)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  355 Plaça Sant Joan (Artixavi)

2n Premio a la Falla  257 Músic Espí-Gravador Fabregat (Pepe Gómez Olmos)

3r Premio a la Falla  237 Senent Ibáñez-Massarrojos (Isidro Martínez Aparicio)

Sección 19 Infantil

1r Premio a la Falla  196 Guillem Sorolla-Recaredo (Santiago Parrado)

2n Premio a la Falla  294 Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea)

3r Premio a la Falla  356 Evarist Bas-Cullera (La Comissió)

4rt Premio a la Falla  275 Plaça del Pouet (Vicente Albert García)

5é Premio a la Falla  363 L’Alcota-Sagunt (Cristian García Carrasco)

6é Premio a la Falla  321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)

7é Premio a la Falla  346 Riu Tajo-Cavite (Francisco Fuentes Moreno)

8é Premio a la Falla  243 Màlaga-Doctor Montoro (Carlos Carsí García)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA

1r Premio a la Falla  196 Guillem Sorolla-Recaredo (Santiago Parrado)

2n Premio a la Falla  389 Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D’Ocón (Pablo Andreu González)

3r Premio a la Falla  359 Enginyer Josep Sirera-Pius IX (Nerea Duro Gómez)

Sección 20 Infantil

1r Premio a la Falla  124 Lluís Oliag-Mariola-Granada (Tedi Chichanova)

2n Premio a la Falla  305 Universitat Vella-Plaça Patriarca (Fet d´encàrrec)

3r Premio a la Falla  312 Sèneca-Poeta Mas i Ros (Roberto Climent Cremades)

4rt Premio a la Falla   58 Sevilla-Dénia (Rubén Canet Burillo)

5é Premio a la Falla     8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)

6é Premio a la Falla  200 Carcaixent-Compromís de Casp (Alejandro Cano Hernández)

7é Premio a la Falla  297 Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera (Isidro Martínez Aparicio)

8é Premio a la Falla   91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)

PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA

1r Premio a la Falla   58 Sevilla-Dénia (Rubén Canet Burillo)

2n Premio a la Falla     8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)

3r Premio a la Falla   91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)

Sección 21 Infantil

1r Premio a la Falla  286 Plaça Pere María Orts i Bosch (Francisco Hidalgo Guillamón)

2n Premio a la Falla  298 Pere Cabanes-Comte de Lumiares (David Sanruperto Pérez)

3r Premio a la Falla  379 La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés (Arturo Vallés Bea)

4rt Premio a la Falla  368 Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata (Mon de Color)

5é Premio a la Falla  364 Pius XII-Jaume Roig (La Comissió)

6é Premi0 a la Falla  313 Plaça del Poble.-Sant Roc (Cristian García Carrasco)

PREMIO DE INGENIO y GRACIA

1r Premio a la Falla  286 Plaça Pere María Orts i Bosch (Francisco Hidalgo Guillamón)

2n Premio a la Falla  271 Plaça Mossén Milà (Vicente Albert García)

3r Premio a la Falla  299 Maria Ros-Manuel Iranzo (Paco y David S.L)

Sección 22 Infantil

PREMIOS

1r Premio a loa Falla   46 Baix-Mesó de Morella (Vicente Domínguez)

2n Premio a la Falla   73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)

3r Premio a la Falla  333 Mestre Serrano-Alacant (Roberto Climent Cremades)

PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA 

1r Premi a la Falla   73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)

2n Premi a la Falla  280 Plaça Doctor Berenguer Ferrer (Joserra Lisarde)

3r Premi a la Falla  134 Vilanova de Castelló-Horticultor Galán (La Comissió)

Premio Por unas fallas neutras y sostenibles

1r Premio a la Falla  374 Pere Cabanes-Joan XXIII (Santiago Muñoz Girón)

2n Premio a la Falla   62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)

3r Premio a la Falla   21 Borrull-Socors (Paco Ribes + Pîchiavo)

4rt Premio a la Falla     7 Borrull-Túria (La Comissió)

5é Premi a la Falla  338 Embarcador-Historiador Betí (Iván Gómez Villalba)

Premio Caliu

1r Premio a la Falla 120 Molinell-Alboraia (Rubén Canet Burillo)

2n Premio a la Falla  343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´encàrrec)

3r Premio a la Falla  324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Sergio Sánchez García)

4rt Premio a la Falla  201 Palleter-Erudit Orellana (Miguel Hache)

5é Premio a la Falla  177 Sueca-Literat Azorín (Rubén Arcos Martí)

Premio de Fallas Experimentales A:

1r Premio a la Falla     7 Borrull-Túria (La Comissió)

2n Premio a la Falla  319 Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)

3r Premio a la Falla  236 Plaça Jesús (Rocío Harriero Montesinos)

4rt Premio a la Falla  201 Palleter-Erudit Orellana (Miguel Hache)

5é Premio a la Falla  314 Tres Camins-Pinedo (Jaume Chornet Roig)

Premio de Fallas Experimentales B:

1r Premio a la Falla  300 Santa Maria Micaela-Martí l’Humà (Miguel Hache)

2n Premio a la Falla  226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´encàrrec)

3r Premio a la Falla  130 Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor)

4rt Premio a la Falla  119 Avinguda Burjassot-Carretera de Paterna (Jorge A.Mas Martí)

