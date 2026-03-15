Fallas 2026
Premios Fallas infantiles 2026: Consulta la lista completa
Busca en qué lugar ha quedado tu falla y consulta el listado íntegro de los premios en todas las categorías
València ya está inmersa en los días grandes de fallas. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías. En la jornada de ayer, el Ninot Indultat fue para Espartero mientras que el mayor se lo ha llevado este domingo Sueca-Literato Azorín.
Consulta aquí todos los premios de Fallas Infantiles 2026 por categorías a medida que se vayan haciendo públicos.
Sección Especial
Sección 1 Infantil
Sección 2 Infantil
Sección 3 Infantil
Sección 4 Infantil
Sección 5 Infantil
Sección 6 Infantil
Sección 7 Infantil
Sección 9 Infantil
Sección 10 Infantil
Sección 11 Infantil
Sección 12 Infantil
1r Premio a la Falla 206 Doctor Gómez Ferrer (Adrián Alcaraz Grao)
2n Premio a la Falla 310 Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà (Santiago Muñoz Girón)
3r Premio a la Falla 127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Ferran García Madero-Candelas)
4rt Premio a la Falla 19 Plaça Sant Bult (Superarte)
5é Premio a la Falla 81 Goya-El Brasil (Juan Martí Martínez)
6é Premio a la Falla 166 Santa Cruz de Tenerife (Salvador Aguilella Moreno)
7é Premio a la Falla 226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´encàrrec)
8é Premio a la Falla 225 Rosari-Plaça Calabuig (Carlos Carsí García)
9é Premio a la Falla 250 Cadis-Dénia (Rubén Canet Burillo)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 19 Plaça Sant Bult (Superarte)
2n Premio a la Falla 127 Doctor Sanchis Bergón-Túria (Ferran García Madero-Candelas)
3r Premio a la Falla 304 Isaac Peral-Méndez Núñez (Barraques Art)
Sección 13 Infantil
1r Premio a la Falla 67 Lluís Lamarca-Velázquez (Sacabutxart)
2n Premio a la Falla 90 Nador-Miraculosa (Eliot García Martín)
3r Premio a la Falla 126 Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran (Sergio Gómez Ferrer)
4rt Premio a la Falla 71 Trinitat-Alboraia (Fet d’Encàrrec)
5é Premio a la Falla 229 Isabel de Villena-Gregorio Gea (Adrián Ballesteros Rubio)
6é Premio a la Falla 136 Felipe Bellver-Mare Ràfols (Fran Santonja- Arte Efímero SL)
7é Premio a la Falla 85 Cuba-Dénia (Xavi Ureña Rodenes)
8é Premio a la Falla 240 Mestre Bellver-Marià Ribera (Rubén Canet Burillo)
9é Premio a la Falla 251 Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Clara Ruiz Barberá)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 251 Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana (Clara Ruiz Barberá)
2n Premio a la Falla 71 Trinitat-Alboraia (Fet d’Encàrrec)
3r Premio a la Falla 348 Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico (Nerea Duro Gómez)
Sección 14 Infantil
1r Premio a la Falla 69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Rubén Canet Burillo)
2n Premio a la Falla 2 Plaça Mercat de Russafa (Eliot García Martín)
3r Premio a la Falla 371 Josep Maria Bayarri-Los Isidros (Francisco Soriano Gimeno)
4rt Premio a la Falla 309 Plaça del Negret (Lorenzo Fandos Ayoro)
5é Premio a la Falla 42 Plaça La Creu -Els Àngels (Xavi Bonilla)
6é Premio a la Falla 60 Conchita Piquer-Monestir de Poblet (Alejandro Cano Hernández)
7é Premio a la Falla 64 Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer (Vicente Albert García)
8é Premio a la Falla 75 Sagunt-Sant Guillem (Mario N. Núñez Hernández)
9é Premio a la Falla 131 Iecla-Cardenal Benlloch (Andreu Sánchez Hernández)
PREMIO DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 69 Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre (Rubén Canet Burillo)
2n Premio a la Falla 366 Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares (David Guzmán Quiles)
3r Premio a la Falla 97 Sèneca-Iecla (Georgina Torres García)
Sección 15 Infantil
1r Premio a la Falla 195 Gravador Jordán-Escultor Pastor (Santa Eulalia)
2n Premio a la Falla 281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José Luis Platero Cosí)
3r Premio a la Falla 88 Bailén-Xàtiva (Paco y David)
4rt Premio a la Falla 230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (Manuel José Blanco Climent)
5é Premio a la Falla 329 Grup de Peixcadors del Perellonet (Fernando López Cabañero)
6é Premio a la Falla 357 Plaça de la Moreria (Toni Ramos Asensi)
7é Premio a la Falla 63 Ripalda-Soguers (Fet d´encàrrec)
8é Premio a la Falla 322 Barraca-Columbretes (Fusta i Cartó S.L.)
9é Premio a la Falla 199 Veneçuela-Agustí Sales (Francisco José Sierra Alarcón)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 230 Mossén Josep Cuenca-Pinedo (Manuel José Blanco Climent)
2n Premio a la Falla 281 Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez (José Luis Platero Cosí)
3r Premio a la Falla 195 Gravador Jordán-Escultor Pastor (Santa Eulalia)
Sección 16 Infantil
1r Premi a la Falla 98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)
2n Premi a la Falla 326 Hellín-Pere de Luna (Tedi Chichanova)
3r Premi a la Falla 4 Portal de la Valldigna-Salines (Álvaro Guija Moreno)
4rt Premi a la Falla 40 Carabasses-En Gall (Alejandro Cano Hernández)
5é Premi a la Falla 128 Mestre Valls-Marí Albesa (Rubén Vela Romero)
6é Premi a la Falla 118 Acàcies-Picaio (Xavi Herrero)
7é Premi a la Falla 13 Actor Mora-Avinguda Constitució (Matías Almela Piqueras)
8é Premi a la Falla 258 Calvo Acacio (Vicente Espeleta García)
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA
1r Premi a la Falla 343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´encàrrec)
2n Premi a la Falla 98 Mestre Aguilar-Maties Perelló (Eliot García Martín)
3r Premi a la Falla 258 Calvo Acacio (Vicente Espeleta García)
Sección 17 Infantil
1r Premio a la Falla 351 Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu (Adrián Ballesteros Rubio)
2n Premio a la Falla 190 Mare de Déu de la Fontsanta (Mónica López Gonzales)
3r Premio a la Falla 344 Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula (Mario N. Núñez Hernández)
4rt Premio a la Falla 241 Pare Alegre-Enric Navarro (Javier Rico Catalá)
5é Premio a la Falla 361 Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí (David Sanruperto Pérez)
6é Premio a la Falla 113 República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo (David Zahonero del Fresno)
7é Premio a la Falla 70 Vidal de Canyelles-Sánchez Coello (Víctor Caballero Gutiérrez)
8é Premio a la Falla 185 Poeta Altet-Benicarló (José Antonio Marco Gómez)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 190 Mare de Déu de la Fontsanta (Mónica López Gonzales)
2n Premio a la Falla 148 Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire (Art, Fusta i Foc)
3r Premio a la Falla 211 Lepant-Guillem de Castro (Fet d´encàrrec)
Sección 18 Infantil
1r Premio a la Falla 7 Borrull-Túria (La Comissió)
2n Premio a la Falla 198 Plaça de l’Àngel (Fet d’Encárrec)
3r Premio a la Falla 51 Carretera d’Escrivà-Coop. de Sant Ferran (Antonio Ramos Asensi)
4rt Premio a la Falla 188 Avinguda Primat Reig-Vinaròs (Alejandro Cano Hernández)
5é Premio a la Falla 150 Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port (Sergio Rodríguez Pons)
6é Premio a la Falla 207 Mestre Lope-Josep Carsí (Fallas Espeleta)
7é Premio a la Falla 248 Saineter Arniches-Arquitecte Ribes (Santiago Parrado)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 355 Plaça Sant Joan (Artixavi)
2n Premio a la Falla 257 Músic Espí-Gravador Fabregat (Pepe Gómez Olmos)
3r Premio a la Falla 237 Senent Ibáñez-Massarrojos (Isidro Martínez Aparicio)
Sección 19 Infantil
1r Premio a la Falla 196 Guillem Sorolla-Recaredo (Santiago Parrado)
2n Premio a la Falla 294 Jacint Labaila-Manuel Simó (Arturo Vallés Bea)
3r Premio a la Falla 356 Evarist Bas-Cullera (La Comissió)
4rt Premio a la Falla 275 Plaça del Pouet (Vicente Albert García)
5é Premio a la Falla 363 L’Alcota-Sagunt (Cristian García Carrasco)
6é Premio a la Falla 321 Escultor García Mas-Puerto de Santa María (Arturo Valles Bea)
7é Premio a la Falla 346 Riu Tajo-Cavite (Francisco Fuentes Moreno)
8é Premio a la Falla 243 Màlaga-Doctor Montoro (Carlos Carsí García)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premio a la Falla 196 Guillem Sorolla-Recaredo (Santiago Parrado)
2n Premio a la Falla 389 Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D’Ocón (Pablo Andreu González)
3r Premio a la Falla 359 Enginyer Josep Sirera-Pius IX (Nerea Duro Gómez)
Sección 20 Infantil
1r Premio a la Falla 124 Lluís Oliag-Mariola-Granada (Tedi Chichanova)
2n Premio a la Falla 305 Universitat Vella-Plaça Patriarca (Fet d´encàrrec)
3r Premio a la Falla 312 Sèneca-Poeta Mas i Ros (Roberto Climent Cremades)
4rt Premio a la Falla 58 Sevilla-Dénia (Rubén Canet Burillo)
5é Premio a la Falla 8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)
6é Premio a la Falla 200 Carcaixent-Compromís de Casp (Alejandro Cano Hernández)
7é Premio a la Falla 297 Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera (Isidro Martínez Aparicio)
8é Premio a la Falla 91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)
PREMIS D’ENGINY I GRÀCIA
1r Premio a la Falla 58 Sevilla-Dénia (Rubén Canet Burillo)
2n Premio a la Falla 8 Murillo-Palomar (Celso Sierra Barberá)
3r Premio a la Falla 91 Pintor Domingo-Guillem de Castro (Franciso Ribes López)
Sección 21 Infantil
1r Premio a la Falla 286 Plaça Pere María Orts i Bosch (Francisco Hidalgo Guillamón)
2n Premio a la Falla 298 Pere Cabanes-Comte de Lumiares (David Sanruperto Pérez)
3r Premio a la Falla 379 La Vall d’Albaida-La Canal de Navarrés (Arturo Vallés Bea)
4rt Premio a la Falla 368 Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata (Mon de Color)
5é Premio a la Falla 364 Pius XII-Jaume Roig (La Comissió)
6é Premi0 a la Falla 313 Plaça del Poble.-Sant Roc (Cristian García Carrasco)
PREMIO DE INGENIO y GRACIA
1r Premio a la Falla 286 Plaça Pere María Orts i Bosch (Francisco Hidalgo Guillamón)
2n Premio a la Falla 271 Plaça Mossén Milà (Vicente Albert García)
3r Premio a la Falla 299 Maria Ros-Manuel Iranzo (Paco y David S.L)
Sección 22 Infantil
PREMIOS
1r Premio a loa Falla 46 Baix-Mesó de Morella (Vicente Domínguez)
2n Premio a la Falla 73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)
3r Premio a la Falla 333 Mestre Serrano-Alacant (Roberto Climent Cremades)
PREMIOS DE INGENIO Y GRACIA
1r Premi a la Falla 73 Plaça Santa Creu (Francisco Javier Ribes López)
2n Premi a la Falla 280 Plaça Doctor Berenguer Ferrer (Joserra Lisarde)
3r Premi a la Falla 134 Vilanova de Castelló-Horticultor Galán (La Comissió)
Premio Por unas fallas neutras y sostenibles
1r Premio a la Falla 374 Pere Cabanes-Joan XXIII (Santiago Muñoz Girón)
2n Premio a la Falla 62 Mossén Sorell-Corona (Manuel Martín Huguet)
3r Premio a la Falla 21 Borrull-Socors (Paco Ribes + Pîchiavo)
4rt Premio a la Falla 7 Borrull-Túria (La Comissió)
5é Premi a la Falla 338 Embarcador-Historiador Betí (Iván Gómez Villalba)
Premio Caliu
1r Premio a la Falla 120 Molinell-Alboraia (Rubén Canet Burillo)
2n Premio a la Falla 343 Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida (Fet d´encàrrec)
3r Premio a la Falla 324 Avinguda Poeta García Lorca-Oltà (Sergio Sánchez García)
4rt Premio a la Falla 201 Palleter-Erudit Orellana (Miguel Hache)
5é Premio a la Falla 177 Sueca-Literat Azorín (Rubén Arcos Martí)
Premio de Fallas Experimentales A:
1r Premio a la Falla 7 Borrull-Túria (La Comissió)
2n Premio a la Falla 319 Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor (Vicente Julián García Pastor)
3r Premio a la Falla 236 Plaça Jesús (Rocío Harriero Montesinos)
4rt Premio a la Falla 201 Palleter-Erudit Orellana (Miguel Hache)
5é Premio a la Falla 314 Tres Camins-Pinedo (Jaume Chornet Roig)
Premio de Fallas Experimentales B:
1r Premio a la Falla 300 Santa Maria Micaela-Martí l’Humà (Miguel Hache)
2n Premio a la Falla 226 Doctor Joan Josep Dómine-Port (Fet d´encàrrec)
3r Premio a la Falla 130 Plaça Patraix (Vicente Julián García Pastor)
4rt Premio a la Falla 119 Avinguda Burjassot-Carretera de Paterna (Jorge A.Mas Martí)
