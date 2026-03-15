Preocupación en Cuba-Literato Azorín con la falla a medio plantar: “Tenemos miedo de que nos dejen tirados”

El lema es ‘Passant a millor vida’ y el temor es que el monumento de la falla Cuba-Literato Azorín de 2026 pase a una mejor vida el 19 de marzo sin haber pasado, en condiciones, por esta. La comisión de la falla de Russafa, de Sección Especial, ha contado para 2026 con el artista Carlos Carsí, quien les llevó, en 2016, hasta la cima de la sección de honor.

Pero la perspectiva de este domingo de plantà es, para los falleros, muy diferente a la de aquel glorioso marzo de hace una década. A mediodía, los miembros de la comisión miraban con preocupación el estado de la falla, o de lo que será la falla completa si se consigue plantar a tiempo. Y eso, de momento, no está claro.

Ninots por rematar y por llegar

“¿Qué ha pasado? Porque está claro que ha pasado algo”, preguntaba una vecina, acercándose a las vallas, a un grupo de falleros de la comisión. La respuesta era resignada: que tienen lo que tienen. Aunque el cuerpo central, por la parte delantera, cuenta con las dos figuras principales ya en su sitio, las figuras superiores y laterales y, sobre todo la parte trasera, dan una escena algo más dramática.

Boceto de la falla / JCF

Los ninots del monumento, este año, siguen la estética del Día de Muertos mexicano, y los dos centrales son un hombre y una mujer ataviados con maquillaje de calaveras y similares. Pero, además de detalles por rematar de esas dos figuras, por doquier hay ninots inacabados, manos, pies y hasta cabezas que faltan. Hay piezas por montar pero también piezas que faltan por llegar. Y entre lo que sí hay, también, muchos ninots por rematar o pintar, con la pintura desconchada o el recubrimiento -hay algunos que deberían estar cubiertos por un material similar al fieltro- por pegar.

"Prenderemos fuego a lo que haya el 19"

Aún hay tiempo para obrar el milagro, porque hasta primera hora de la mañana de este lunes puede terminar de plantarse el monumento, pero entre los falleros reinaba este mediodía el desánimo. También el temor de que el artista, que sí ha ido yendo a la falla en los días previos pero no con el ritmo que requiere el montaje, los deje plantados. “Esto sí que se siente como una plantà, o como un plante”, lamentaba un miembro de la comisión.

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Estado actual de la falla / Redacción Levante

Miembros de la comisión han confirmado asimismo que han contactado con la Junta Central Fallera para ver qué se puede hacer, aunque no eran optimistas. “¿Que qué vamos a hacer? Pues, si la cosa no cambia, el 19 por la noche prenderle fuego a lo que tengamos”, comentaba un fallero, resignado.