Fallas 2026
Qué hacer hoy 15 de marzo en plenas Fallas en València: Mascletà, premios infantiles, Nit de l'Alba, correfoc y verbenas
El veredicto de las fallas infantiles se conocerá a partir de las ocho y media de la noche
Estos son los actos del 15 de marzo, entre los que destaca la primera gran tanda de premios, la de infantiles, aunque antes se desentrañará qué figura es la indultada, entre candidaas formadas por Almirante Cadarso, Sueca-Literato Azorín, Ribera-Convento Santa Clara o Plaza del Pilar. La Nit de l'Alba completará la jornada con un disparo simultáneo en toda la ciudad
En las poblaciones asociadas se celebran verbenas, porque así se autoriza en sus ayuntamientos. Además, en los casales hay ambientaciones musicales.
Actos oficiales
09:00 h. - “Plantà” de todas las fallas infantiles e inicio de las visitas del jurado.
14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Valenciana)
17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot.
17:30h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” 2026.
17:45 h.– Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.
A lo largo de la tarde-noche: Lectura del veredicto de las Fallas Infantiles
23:59 h.– L’Alba de las Fallas en toda la ciudad, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Vulcano)
Actos de comisiones
10.15 h. Cant d'Eetil del Barri del Carme, desde la Plaça dels Furs hasta Na Jordana, por todo el barrio.
12 h. Bunyolada en Castellón-Segorbe
13 h. En la Plaza de Jesús, conferencia y exhibición de Roda de Casino por el Grupo Dame
21 h. En Mestre Arambul Sanz, Correfoc de los Dimonis de Campanar
Verbenas nocturnas
Pi i Margall-Arturo Cervellera. Moombhaton Fest
Plaza de la Morería (Mislata). DJ Escamilla
Salvador Giner-Gregorio Gea (Mislata). Discomóvil 156 Destroy
Sant Antoni (Xirivella). DJ Raquel Maravilla
Mont de Pietat (Xirivella). Grupo Calcetines
Doctor Gómez Ferrer (Xirivella). Orquesta Gravity
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) Lluis Guillem
Agenda
- Si desde el 22 de febrero estaban suspendidas las ocupaciones de vía pública con andamios, contenedores de obra y de enseres en los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento -plaza y calles-, desde hoy se extiende a todo el primer cinturón de ronda (marginal del Turia, Colón, Xàtiva y Guillem de Castro, así como en las Zonas de Actividades autorizadas a las comisiones falleras.
- Desde hoy se amplía la suspensión de las terrazas de mesas y sillas en la Plaza del Ayuntamiento y sus calles adyacentes: Xàtiva (entre el paseo de Russafa y Marqués de Sotelo) / San Pablo / Ribera / Paseo Russafa / Convento de Santa Clara / Mossén Femades / Marqués de Sotelo / Cotanda / Fraile / Martínez Cubells / Horneros / Barcelonina / En Llop / Sangre / Correos / Periodista Azzati / Arzobispo Mayoral / Convento de San Francisco / San Vicente Mártir (entre pl. Ayuntamiento y Reina) / María Cristina / San Fernando (Mª Cristina y Ayuntamiento). La suspensión abarca desde las 11 horas a partir del día 15.
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