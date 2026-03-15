Qué hacer hoy 15 de marzo en plenas Fallas en València: Mascletà, premios infantiles, Nit de l'Alba, correfoc y verbenas

Estos son los actos del 15 de marzo, entre los que destaca la primera gran tanda de premios, la de infantiles, aunque antes se desentrañará qué figura es la indultada, entre candidaas formadas por Almirante Cadarso, Sueca-Literato Azorín, Ribera-Convento Santa Clara o Plaza del Pilar. La Nit de l'Alba completará la jornada con un disparo simultáneo en toda la ciudad

En las poblaciones asociadas se celebran verbenas, porque así se autoriza en sus ayuntamientos. Además, en los casales hay ambientaciones musicales.

Actos oficiales

09:00 h. - “Plantà” de todas las fallas infantiles e inicio de las visitas del jurado.

14:00 h. - “Mascletà” en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Valenciana)

17:00h. - Clausura de la Exposición del Ninot.

17:30h. - Lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot Indultat” 2026.

17:45 h.– Recogida de los ninots por las comisiones hasta las 20:00h.

A lo largo de la tarde-noche: Lectura del veredicto de las Fallas Infantiles

23:59 h.– L’Alba de las Fallas en toda la ciudad, con espectáculo pirotécnico en la Plaza del Ayuntamiento. (Pirotecnia Vulcano)

Actos de comisiones

10.15 h. Cant d'Eetil del Barri del Carme, desde la Plaça dels Furs hasta Na Jordana, por todo el barrio.

12 h. Bunyolada en Castellón-Segorbe

13 h. En la Plaza de Jesús, conferencia y exhibición de Roda de Casino por el Grupo Dame

21 h. En Mestre Arambul Sanz, Correfoc de los Dimonis de Campanar

Verbenas nocturnas

Pi i Margall-Arturo Cervellera. Moombhaton Fest

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Escamilla

Salvador Giner-Gregorio Gea (Mislata). Discomóvil 156 Destroy

Sant Antoni (Xirivella). DJ Raquel Maravilla

Mont de Pietat (Xirivella). Grupo Calcetines

Doctor Gómez Ferrer (Xirivella). Orquesta Gravity

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) Lluis Guillem

Agenda

Si desde el 22 de febrero estaban suspendidas las ocupaciones de vía pública con andamios, contenedores de obra y de enseres en los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento -plaza y calles-, desde hoy se extiende a todo el primer cinturón de ronda (marginal del Turia, Colón, Xàtiva y Guillem de Castro, así como en las Zonas de Actividades autorizadas a las comisiones falleras.

Desde hoy se amplía la suspensión de las terrazas de mesas y sillas en la Plaza del Ayuntamiento y sus calles adyacentes: Xàtiva (entre el paseo de Russafa y Marqués de Sotelo) / San Pablo / Ribera / Paseo Russafa / Convento de Santa Clara / Mossén Femades / Marqués de Sotelo / Cotanda / Fraile / Martínez Cubells / Horneros / Barcelonina / En Llop / Sangre / Correos / Periodista Azzati / Arzobispo Mayoral / Convento de San Francisco / San Vicente Mártir (entre pl. Ayuntamiento y Reina) / María Cristina / San Fernando (Mª Cristina y Ayuntamiento). La suspensión abarca desde las 11 horas a partir del día 15.