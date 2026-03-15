El reventón de una tubería de agua provoca un géiser junto a la Falla Convento Jerulasén

Ha durado apenas cinco minutos, porque los técnicos enseguida han cortado el suministro, pero ha dejado unas imágenes impresionantes y generado inquietud entre los cientos de visitantes que en esos momentos se encontraban en los alrededores de la Falla Convento Jerusalén - Matemático Marzal. Ha sido el reventón de una tubería de agua que ha provocado una especie de géiser con una columna de agua que alcanzaba varios metros de altura, más o menos la altitud equivalente a un segundo piso.

El público asistente se ha quedado perplejo ante la potencia del agua que de repente los ha sorprendido mientras intentaban disfrutar de las piezas montadas de uno de los monumentos falleros más visitados de la ciudad de València por su solera y porque siempre está en las quinielas de ganadores de la Sección Especial de las Fallas.

Este sobresalto se produce en un día en el que el número de visitantes se dispara por ser el fin de semana previo a los días grandes de Fallas, momento en el que la gente aprovecha para vivir las fiestas, ver en este caso las fallas infantiles que ya han sido plantadas y observar cómo se montan las grandes que mañana ya estarán completas.

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Convento Jerusalen, la falla ganadora en el concurso del pasado año, ya exhibe casi al completo el impacto visual. Es decir, los elementos principales que conforman el remate-escena de "Redimonis", el proyecto con el que buscan la repetición de primer premio y que tendrán que confrontar a alternativas como l'Antiga de Campanar, Na Jordana, Plaza del PIlar y Exposición, que iniciaron la "plantà" con el objetivo de estar en la pelea por el podio.