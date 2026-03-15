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Ruta por las cinco mejores fallas infantiles de Especial: cuáles son y cómo llegar

Fallas infantiles de Especial 2026: Un divertido viaje por Duque de Gaeta

Fallas infantiles de Especial 2026: Un divertido viaje por Duque de Gaeta

J.M. López

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Ya hay veredicto. El jurado ha dicho cuáles son las mejores fallas infantiles de València. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías.

Espartero está de celebración estas Fallas 2026. Tras alzarse con el Ninot Indultat Infantil, han hecho doblete este año con el primer premio de Sección Especial.

Falla Espartero - Ramón y Cajal

Firmada por el chileno Zvonimir Ostoic, se ha alzado con el primer premio. Se encuentra en la plaza de Vannes, en el barrio de Extramurs.

Fallas infantiles de Especial 2026: Recorrido por Espartero-Ramón y Cajal, orgullosa ganadora del Ninot Indultat Infantil 2026

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Recorrido por la falla infantil Espartero-Ramón y Cajal, ganadora del Ninot Indultat Infantil 2026 / Fernando Bustamante

Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal

Del artista José Gallego Gallego, ha quedado en segunda posición.

Fallas infantiles de Especial 2026: Así es Convento Jerusalén, la ganadora a batir

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La falla a batir: Convento Jerusalén, ganadora de Infantil en los últimos tres años / Fernando Bustamante

Falla Mestre Gozalbo-Comte d’Altea

El tercer premio viene de la mano del artista Sergio Alcañiz Valiente.

Fallas infantiles de Especial 2026: Maestro Gozalbo busca el triunfo tras una década en máxima categoría

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Una década en Especial de Infantil: Maestro Gozalbo busca el triunfo de la mano de Sergio Alcáñiz / Fernando Bustamante

Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Mario Pérez firma el cuarto premio para la falla del Duc.

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De viaje por la falla infantil de Duque de Gaeta / J. M. López

Falla Ciscar-Borriana

El quinto premio de la Sección Especial Infantil ha sido para la falla firmada por Joan Sáez Blanch.

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Al detalle, la falla infantil de Císcar-Burriana con la que pelea en Especial / Fernando Bustamante

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