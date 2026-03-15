Ruta por las cinco mejores fallas infantiles de Especial: cuáles son y cómo llegar

Ya hay veredicto. El jurado ha dicho cuáles son las mejores fallas infantiles de València. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías.

Espartero está de celebración estas Fallas 2026. Tras alzarse con el Ninot Indultat Infantil, han hecho doblete este año con el primer premio de Sección Especial.

Falla Espartero - Ramón y Cajal

Firmada por el chileno Zvonimir Ostoic, se ha alzado con el primer premio. Se encuentra en la plaza de Vannes, en el barrio de Extramurs.

Recorrido por la falla infantil Espartero-Ramón y Cajal, ganadora del Ninot Indultat Infantil 2026 / Fernando Bustamante

Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal

Del artista José Gallego Gallego, ha quedado en segunda posición.

La falla a batir: Convento Jerusalén, ganadora de Infantil en los últimos tres años / Fernando Bustamante

Falla Mestre Gozalbo-Comte d’Altea

El tercer premio viene de la mano del artista Sergio Alcañiz Valiente.

Una década en Especial de Infantil: Maestro Gozalbo busca el triunfo de la mano de Sergio Alcáñiz / Fernando Bustamante

Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals

Mario Pérez firma el cuarto premio para la falla del Duc.

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Falla Ciscar-Borriana

El quinto premio de la Sección Especial Infantil ha sido para la falla firmada por Joan Sáez Blanch.