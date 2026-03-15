Ruta por las cinco mejores fallas infantiles de Especial: cuáles son y cómo llegar
Ya hay veredicto. El jurado ha dicho cuáles son las mejores fallas infantiles de València. Mientras los monumentos grandes apuran las horas en la tradicional noche de la plantà, las fallas infantiles han vivido este domingo la visita del jurado y el veredicto de los premios en las distintas categorías.
Espartero está de celebración estas Fallas 2026. Tras alzarse con el Ninot Indultat Infantil, han hecho doblete este año con el primer premio de Sección Especial.
Falla Espartero - Ramón y Cajal
Firmada por el chileno Zvonimir Ostoic, se ha alzado con el primer premio. Se encuentra en la plaza de Vannes, en el barrio de Extramurs.
Falla Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal
Del artista José Gallego Gallego, ha quedado en segunda posición.
Falla Mestre Gozalbo-Comte d’Altea
El tercer premio viene de la mano del artista Sergio Alcañiz Valiente.
Falla Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals
Mario Pérez firma el cuarto premio para la falla del Duc.
Falla Ciscar-Borriana
El quinto premio de la Sección Especial Infantil ha sido para la falla firmada por Joan Sáez Blanch.
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