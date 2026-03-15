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Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia

Las fiestas josefinas de 2026 ya se sienten en cada casal y plaza de la provincia

Ornamentación en el suelo de la Plaza del Sol.

Ornamentación en el suelo de la Plaza del Sol. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Las Fallas de 2026 ya están en sus días grandes y no solo se viven en el 'Cap i Casal'. Las comarcas de València también disfrutan estos días estas fiestas en sus calles y casales. Desde Levante-EMV te contamos las Fallas que se viven en cada parte de la provincia, desde los premios hasta la cremà de cada uno de sus monumentos. Más allá de los grandes monumentos de València, las comarcas viven ya sus días grandes entre pólvora, música y tradición en sus calles y casales.

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