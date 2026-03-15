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Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia
Las fiestas josefinas de 2026 ya se sienten en cada casal y plaza de la provincia
Las Fallas de 2026 ya están en sus días grandes y no solo se viven en el 'Cap i Casal'. Las comarcas de València también disfrutan estos días estas fiestas en sus calles y casales. Desde Levante-EMV te contamos las Fallas que se viven en cada parte de la provincia, desde los premios hasta la cremà de cada uno de sus monumentos. Más allá de los grandes monumentos de València, las comarcas viven ya sus días grandes entre pólvora, música y tradición en sus calles y casales.
Saray Fajardo
Vandalizan y roban varios ninots de la falla Prado, de Sección Especial, en Gandia
La comisión Plaça Prado de Gandia ha denunciado actos vandálicos en la falla durante la noche de la Plantà. Concretamente, y como ha descrito el presidente Guillem Morant, han robado varias piezas del monumento de Sección Especial y han destrozado otras.
Mónica Arribas
El viento derriba ninots y partes de ornamentaciones en Morvedre
El viento marcó la plantà de las fallas del Camp de Morvedre y las primeras horas después de ella.
Lee aquí la noticia completa.
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