Sigue la última hora de las fallas de 2026 en las comarcas de Valencia

Las Fallas de 2026 ya están en sus días grandes y no solo se viven en el 'Cap i Casal'. Las comarcas de València también disfrutan estos días estas fiestas en sus calles y casales. Desde Levante-EMV te contamos las Fallas que se viven en cada parte de la provincia, desde los premios hasta la cremà de cada uno de sus monumentos. Más allá de los grandes monumentos de València, las comarcas viven ya sus días grandes entre pólvora, música y tradición en sus calles y casales.