Sueca-Literato Azorín, histórico Ninot Indultat 2026 de las fallas de València contra la guerra

El ninot de la falla Sueca-Literato Azorín se ha convertido en el Ninot Indultat de las fallas de València 2026. Ha sido el concejal Santiago Ballester el encargado de dar a conocer, este domingo 15 de marzo, el resultado de la votación popular que ha elegido el ninot que se salvará de las llamas y formará parte de la extensa colección del Museo Fallero. Las comisiones agolpadas en el interior y el exterior del Museu de les Ciències han vivido con tremenda emoción la lectura del veredicto, con la que se ha dado a conocer el listado con los ninots más apoyados por el público.

Algo ha cambiado en la Exposición del Ninot y hasta puede calificarse de histórico que, después de décadas monocordes, la votación popular ha eludido su habitual querenci por figuras costumbristas, normalmente protagonizadas por abuelos y nietos y un montón de pequeños elementos de apoyo. Se puede decir que es la tónica imperante desde 1996, cuando ganó el Espantapájaros, que destilaba melancolía. O 1996, con la Loca Academia de Policía.

En esta ocasión, "Onírica", de Pedro Santaeulalia trae consigo una genialidad artística y una temática completamente nueva. Se trata de una niña confeccionada dos veces. Boca abajo, tal como quería ser. Normal, feliz y limpia, jugando con su muñeva. Arriba, frente al espectador, la realidad de la joven: bajo la miseria de la guerra, con una triste y remendada muñeca, el cuerpo sucio y un casco e la cabeza en lugar de flores. Un genial efecto anti-espejo que ha captado la atención en unos momentos, además, de rabiosa actualidad, tanto como la falla municipal.

"El meu somni no era questa realitat..." es la nota que se lee en una hoja de diario, igual de sucial que el resto de la parte "mala" de la figura, que incluye una descripción completa del porqué del mismo. El sueño de un mundo futuro, mirándose en tre flores si viviera en un país ente muerte y horrores". Y recuerda que "paz es vida, amor y quimara y la paz nunca muere".

Relevo a Convento Jerusalén

El ganador de este año toma el relevo a el ‘Forn Pa i Porta’ de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal que se alzó con el premio el pasado año con un ninot que mezclaba los dos ingredientes propios de la competición en ese año: almíbar y dana. Almíbar porque, para seguir la norma, con una pareja de abuelos. En este caso, haciendo él y recibiendo ella un regalo por el 50 aniversario de boda. Lo hacen en un horno cafetería que, convenientemente tuneado, se transforma en el "Forn Pa i Porta". Si se le añaden luces y una estantería posterior, el componente efectista estaba más que completo.

Tres días de premios

Con el anuncio del Ninot Indultat 2026, forma parte de un periplo de tres días en el que se encadenan los premios a los monumentos, la esencia de la fiesta fallera. Ayer se dio a conocer el Ninot Indultat Infantil, que fue para la falla Espartero - Ramón y Cajal. Hoy se dan a conocer el Ninot Indultat 2026 y los premios de las fallas infantiles. El momento cumbre será mañana, lunes 16 de marzo, cuando se den a conocer los premios de las fallas 2026 y se descubra cuál es la mejor falla de València 2026. La comisión de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, que repite con el artista David Sánchez Llongo, es la gran favorita y la que ganó el premio el pasado año. En definitiva, el rival a batir porque, además, es la falla que más veces ha ganado en la Sección Especial.