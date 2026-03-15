"Tocar en las mascletaes es un escaparate bestial, queremos que sea tradición como en Mestalla"

Resulta complicado sorprender en una fiesta con 150 años de historia. En las Fallas está todo visto, o casi, pero este año han arrancado con una novedad que promete convertirse en tradición a partir de ya: la ambientación con bandas de música de València durante los minutos previos a las mascletaes.

Cada día sale una banda distinta, casi siempre formada por unos 30-35 músicos. Hasta ahora han tocado la Societat Ateneu Musical del Port, la Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet, la Societat Musical dels Poblats Marítims o la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau. Ayer fue el turno del Centre Instructiu Musical Banda de Torrefiel. La participación más especial fue tal vez la del 8M, con una banda formada íntegramente por mujeres –más de 70– y creada ex profeso para esta actuación, aunque en la Coordinadora de Sociedades Musicales de València esperan que dicha banda tenga continuidad en otros eventos.

“Para nosotros es un escaparate bestial”, introduce el presidente de la Coordinadora, Miguel Hernández. “Aún siendo muchos días laborables casi todas las bandas han querido participar. Es importante que se hable de nosotros y se nos conozca más allá del charangueo. A todo el mundo se le llena la boca al hablar de bandas en València, pero a la hora de la verdad solo se ven bombo, plato y un megáfono. Las bandas somos mucho más importantes que todo eso y esta exhibición en la mascletà ayuda a que todo el mundo se entere de que casi en cada barrio de la ciudad hay una banda de música”, cierra el presidente de una asociación cultural que agrupa 27 sociedades musicales –en la ciudad hay 31–.

Los músicos se sitúan frente al público para amenizar la previa de la mascletà / Eduardo Ripoll

La idea de salir antes de las mascletaes llevaba años siendo una expectativa hasta que este año se materializó gracias a la cercanía de las sociedades musicales con el Ayuntamiento –tras 40 años de colaboración– y la Junta Central Fallera, que ya las hace partícipes de la Crida, la Cabalgata de Ninots o la propia salida de bandas. En los disparos pirotécnicos, sin embargo, su exposición se ha multiplicado.

Desde las 13 horas hasta las 13.40 la muchedumbre congregada en la plaza del Ayuntamiento recibe a los músicos colocados en cinco filas y formación clásica, con la percusión de cajas, bombo y platos por delante, seguidos por los graves en forma de tubas, trombones y bombardinos, y cerrada por las trompas, las trompetas y los saxofones. A veces se cuela algún oboe y algún fagot. El pasacalles tiene dos vueltas alrededor de la jaula, incompletas porque el paso está cerrado a la altura de Vinatea. En la segunda salen por detrás de las falleras mayores y sus cortes. Los músicos tocan y saludan. Disfrutan y hacen disfrutar.

Banda de la Falla Jerónima Galés-Litògraf Abad / Levante-EMV

“Nosotros tocamos el sábado pasado, primeros solos y después con las falleras, fue increíble estar tocando en la plaza de la capital de la pólvora con la máxima representación de las fiestas”, rememora Daniel Tena, director de la banda de la Falla Jerònima Gales-Lotògraf Abad, única comisión con banda propia. “Es una banda formada con gente amateur y autodidacta. Unos se enseñan a otros, todos vecinos de la zona del Hospital Doctor Peset”, sigue relatando. “Yo particularmente estaba nervioso porque desfilamos delante de muchísima gente, con las televisiones y los medios viéndote, con las falleras mayores, impone y no estamos acostumbrados a toda esa expectación, pero una vez te pones te centras en tu trabajo”, agrega el músico.

A la experiencia solo le pone un pero. Las charangas que siguieron tocando a su paso por una de las esquinas, de espaldas a la banda, tapando su música y calentando al personal. En la Coordinadora son conscientes de la “fuga de talento” permanente que existe desde las sociedades musicales a las charangas, contratadas por las distintas comisiones. “Está bien que se las contraten y animen la fiesta, pero es una falta de respeto que lo hagan cuando pasamos las bandas, porque además tocan a tuti, se dejan los morros en el instrumento y suenan más que la propia banda. Habría que consensuar un orden y una convivencia”, dicen en la asociación.

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Es la única pega en el contexto de una iniciativa exitosa, con agrupaciones centenarias como la Societat Ateneu Musical del Port, con enorme arraigo en sus barrios, amenizando la fiesta grande de València. “Nosotros confiamos en que el pasacalles de las bandas en las mascletaes se consolide como una tradición, igual que ocurre en los partidos del Valencia en Mestalla. Vamos a ver el resultado final, pero de momento está funcionando muy bien”, cierra Hernández.