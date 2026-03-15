VÍDEO - Tamarit impone la fuerza del sonido en la "mascletà de colors" del 14 de marzo

Entendidas como "espectáculo pirotécnico nocturno", el ciclo se ha terminado, aunque en la plaza del Ayuntamiento queda, en la noche del 15 de marzo, la NIt de l'Alba que, en esencia, también es muy parecida. Tamarit fue la firma encargada de un disparo seguido por mucha más gente que en el resto de sesiones, habida cuenta que era una jornada de sábado en el que toda la ciudad -y lo que no son vecinos- salieron a la calle.

A los sones de "Mi Tierra" de Nino Bravo, como última pieza sonora antes de El Fallero, el púbico esperó la autorización al unísono de Carmen Prades y la corte para disfrutar de la "mascletà de colors", en la que, efectivamente, primó el sonido.

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Una nit de l'Alba reforzada para esta noche

Y esta noche es el turno de Vulcano, que disparará a medianoche la Nit de l'Alba en la plaza, un disparo que anuncia la "plantà" de las Fallas y que está secundado por cientos de comisiones en la ciudad, que deben disparar a la vez las cajas pirotécnicas facilitadas al efecto por La Petardería, y que este año serán dos, y uno una.