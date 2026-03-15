El viento agrieta un ninot de la falla municipal y obliga a ampliar el perímetro de seguridad

Tras una primera semana de lluvias y la crisis de los trenes solventada con un pacto de no agresión entre administraciones, llega una nueva inclemencia meteorológica para seguir complicando las fiestas josefinas. El temporal de viento dificulta la plantà de las Fallas grandes y causa estragos en las ya instaladas.

Tanto es así que la Policía Local de València tuvo que requerir la intervención del Cuerpo Municipal de Bomberos a las 4.30 horas de este domingo al detectar grietas en dos dedos de un ninot de la falla municipal, aunque determinaron que por el momento "no presenta riesgo de caída". Con todo, finalmente han retirado y cambiado de lugar la figura que ha originado el riesgo, mientras que el ayuntamiento ha ampliado la distancia del perímetro de seguridad.

La falla 'Hope', obra del tándem formado por Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer, y protagonizada por un gran Chaplin antibelicista de 27 metros –figura muy oportuna en los tiempos que corren–, se encuentra en montaje por lo que los artistas revisarán el estado de la misma y realizarán las actuaciones pertinentes. A esta hora hay una grúa junto a la falla con dos operarios trabajando.

La preocupación por las fuertes rachas se extiende entre los artistas que ultiman el montaje de sus monumentos y en la falla Almirante Cadarso-Conde Altea se ha desprendido un tridente de una de las figuras, pero se ha podido subsanar sin complicaciones y no ha dejado desperfectos en el monumento.

Cae un remate en Quatre Carrers

Además, estas rachas de viento han tumbado el remate de la falla Oltá-Juan Ramón Jiménez, en el sector de Quatre Carrers, una comisión de la Sección 5B, cuya vicepresidenta de actividades diversas, Pilar Martínez, ha confirmado que el viento de esta noche ha hecho caer el remate de su falla 'Tribus urbanes y no tan urbanes' (Tribus urbanas y no tan urbanas), del artista Miguel March.

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Martínez ha explicado a EFE que durante la noche por el viento "ha caído toda la parte de arriba sobre una escena y se ha roto la escena, la pamela de la figura principal y los ninots de la misma han pegado sobre la valla y todo el remate se ha roto, no está suelto", la lamentado.