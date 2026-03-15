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El viento genera los primeros desperfectos en las fallas

Almirante Cadarso sufre la caída de un elemento decorativo y la mano de un demonio y se cae un ninot de la infantil de Reina-Paz

El viento causa problemas en algunos monumentos: las rachas derriban un ninot en Reina-Paz-San Vicente

El viento causa problemas en algunos monumentos: las rachas derriban un ninot en Reina-Paz-San Vicente

Fernando Bustamante

Moisés Domínguez

Fernando Bustamante

València

Las rachas de viento con que ha amanecido la ciudad de València son el peor enemigo para los monumentos falleros. Especialmente ahora, que ya están levantados en su totalidad sus elementos principales. Mucho más que la lluvia, el aire es el gran peligro para el trabajo de los artistas.

Las comisiones viven pendientes de que esas rachas finalicen porque, aunque la previsión de Aemet es de 30 kilómetros por hora, lo que se considera "moderado", es suficiente para generar desperfectos.

Algunas incidencias se ha reportado ya. Por ejemplo, en Almirante Cadarso-Conde Altea se ha roto la mano de uno de los remates superiores, un demonio que sostenia un tridente. La racha de viento ha derribado la extremidad y el artilugio, que se ha quebrado en uno de sus extremos.

No debe penalizar

El artista Paco Giner había "hecho los deberes" tanto en esta falla como en la vecina de Grabador Esteve, con todas las tiradas de grúa y "pluma" y estaban tan solo pendiente el trabajo inferior: las escenas y la decoración. Ahora tendrá que buscar la viabilidad de restaurar ese desperfecto, que afortunadamente no es un elemento de gran tamaño ni decisivo en la trama de la falla.

En la plaza de la Reina ha sido un ninot de la falla infantil, normalmente muy ornamentados, el que se ha caído después que el viento levantara la lona protectora. Afortunadamente para la comisión, Ceballos y Sanabria no tenían más trabajo por hacer y el jurado pasa por la tarde.

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De cualquier modo, un buen jurado no considera relevane el desperfecto por causas de fuerza mayor cuando estos son de importancia limitada.

El tridente de Almirante Cadarso, antes de la caída

El tridente de Almirante Cadarso, antes de la caída / Moisés Domínguez

El demonio, ya sin el tridente

El demonio, ya sin el tridente / RLV

El tridente de Almirante Cadarso, en el suelo

El tridente de Almirante Cadarso, en el suelo / RLV

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