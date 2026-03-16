Tamarit brinda una excelente mascletà al mundo fallero

"Món Faller" es el nombre artístico de la propuesta pirotécnica que ha presentado Tamarit para su disparo del 16 de marzo, augurando mucha "tralla" con sus 216 kilos de explosivo bajo el hilo argumental de ser "un homenaje a la comunidad de falleras y falleros que hacen y viven la fiesta".

Y con estos condicionantes Tamarit disparó con toda la pulcritud del mundo y ofreciendo algún que otro efecto de estos de marcar la diferencia o pintar el cuadro. A estas alturas no se puede ir con convencionalismo y hay que jugar con el repertorio. No ha ido un disparo con multitud de texturas, pero sí lo suficiente como para agradar al público.

La jornada ha sido extremadamente tranquila. Se nota y bien, que mucha gente trabaja hoy y que no es fin de semana. La circulación por las calles, aún siendo 16, era mucho más tranquila.

El balcón de la "mascletà" ha sido, durante todo el mes de marzo, un auténtico foro a escala local. Autonómico y ciudadano. Se recordará el año como el de la visibilización o el intento de visibilizarse. Porque además, quien hoy es ministra mañana quiere ser presidenta de la Generalitat; el actual presidente de la Generalitat quiere mostrar que él es "otro", la alcaldesa quiere seguir siéndolo, la delegada de gobierno quiere ser alcaldesa... y entre medias, Compromís con perfil más bajo, simplemente estando, y con Vox más o menos lo mismo. A ver quien lleva más amigos, más pañuelos y más mando. En esta ocasión, María José Catalá se trajo, una vez más, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien acompañó a hacer bolos por diferentes comisiones para después acudir a la "mascletà". La "mascletà", esa aventura pirotécnica que le trajo algún que otro quebradero de cabeza en 2024, y aunque algunas de las críticas de la oposición fueron de echarse a llorar, el precio que se pagó -no el económico- acabó por no darle continuidad.

Por su parte, el Grupo Socialista en el consistorio valenciano ha llevado al ayuntamiento a las asociaciones de víctimas de la dana y a las entidades que defienden el Corredor Verde para la capital.

También ha estado Alicante, con las bellezas a la cabeza, Adriana Vico y Valentina Tárraga.

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Y en el turno de las influencers, la más fallera: Cristina Calatrava, para quien nada le parecía nuevo, porque en 2014 presenció 19 de ellas como componente de la corte de honor.