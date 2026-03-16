El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita las fallas

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, ya está de visita en València. No es la primera vez que lo hace. De hecho, ya casi es una tradición la que mantiene el munícipe con las fiestas josefinas. Su primera parada ha sido en "la Falla más larga del mundo ", Manuel de Falla-Tamarindos, con 42 metros, tantos como kilómetros tiene el Maratón. En todo momento, María José Catalá ha acompañado a su homólogo madrileño.

José Luis Martínez Almeida visita "la falla más larga del mundo" / Francisco Calabuig

Sin embargo, Martínez-Almeida no se ha quedado ahí. Tras visitar esta falla y hacerse una foto con parte de la comisión, ha continuado su visita que incluye ver la mascletá como invitado de honor desde el balcón del Ayuntamiento.