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Fallas 2026

Almirante Cadarso-Conde Altea quiere salir este 2026 del furgón de cola de las Fallas de Especial de València

La comisión del Ensanche, que planta en máxima categoría desde 2005, nunca ha conseguido hasta ahora el primer premio

Fallas de Especial 2026 en València: Almirante Cadarso-Conde Altea quiere salir de los puestos de cola

Fallas de Especial 2026 en València: Almirante Cadarso-Conde Altea quiere salir de los puestos de cola

Francisco Calabuig

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Almirante Cadarso-Conde Altea enfrenta las Fallas 2026 en València con una propuesta del artista fallero Paco Giner titulada 'Res en excés', con la que la comisión del Ensanche quiere estrenarse como ganadora de la sección Especial este año.

Y es que Almirante, que planta en Especial de manera ininterrumpida desde 2005, nunca ha conseguido hasta ahora el primer puesto en el ranking de premios de las Fallas de Junta Central Fallera en València. Sí ha obtenido un segundo puesto y un tercero; el año pasado se situó en noveno lugar.

El artista en el que Almirante Cadarso-Conde Altea ha confiado este año, Paco Giner, ha trabajado en ocho ocasiones para la categoría reina de las fallas, incluido este año.

Fallas de Especial 2026 en València: Almirante Cadarso-Conde Altea, los detalles de la falla con las que busca su oportunidad

Fallas de Especial 2026 en València: Almirante Cadarso-Conde Altea, los detalles de la falla con las que busca su oportunidad

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Almirante Cadarso-Conde Altea, los detalles de la falla con las que busca su oportunidad / Francisco Calabuig

El monumento de Fallas 2026 de Almirante Cadarso

Almirante Cadarso-Conde Altea tiene un atractivo extra: ya que hay que ir a verla como miembro de la sección Especial de las Fallas 2026 en València, se puede aprovechar la visita para ver la placa en recuerdo de Manuel Algarra que hay en la esquina del lugar donde se planta el monumento.

La falla de este año es la segunda de Paco Giner con la comisión y un intento por parte de Almirante Cadarso de eludir la zona baja del escalafón de la sección Especial de Fallas. Le ha costado desde 2022 y las oportunidades están para aprovecharlas.

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La propuesta de Almirante para las Fallas 2026, 'Res en excés', es la ocasión perfecta, tanto para el taller como para la falla, de abrir una nueva etapa ante una competencia que en máxima categoría es realmente feroz.

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