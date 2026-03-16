Fallas 2026
Almirante Cadarso-Conde Altea quiere salir este 2026 del furgón de cola de las Fallas de Especial de València
La comisión del Ensanche, que planta en máxima categoría desde 2005, nunca ha conseguido hasta ahora el primer premio
Almirante Cadarso-Conde Altea enfrenta las Fallas 2026 en València con una propuesta del artista fallero Paco Giner titulada 'Res en excés', con la que la comisión del Ensanche quiere estrenarse como ganadora de la sección Especial este año.
Y es que Almirante, que planta en Especial de manera ininterrumpida desde 2005, nunca ha conseguido hasta ahora el primer puesto en el ranking de premios de las Fallas de Junta Central Fallera en València. Sí ha obtenido un segundo puesto y un tercero; el año pasado se situó en noveno lugar.
El artista en el que Almirante Cadarso-Conde Altea ha confiado este año, Paco Giner, ha trabajado en ocho ocasiones para la categoría reina de las fallas, incluido este año.
El monumento de Fallas 2026 de Almirante Cadarso
Almirante Cadarso-Conde Altea tiene un atractivo extra: ya que hay que ir a verla como miembro de la sección Especial de las Fallas 2026 en València, se puede aprovechar la visita para ver la placa en recuerdo de Manuel Algarra que hay en la esquina del lugar donde se planta el monumento.
La falla de este año es la segunda de Paco Giner con la comisión y un intento por parte de Almirante Cadarso de eludir la zona baja del escalafón de la sección Especial de Fallas. Le ha costado desde 2022 y las oportunidades están para aprovecharlas.
La propuesta de Almirante para las Fallas 2026, 'Res en excés', es la ocasión perfecta, tanto para el taller como para la falla, de abrir una nueva etapa ante una competencia que en máxima categoría es realmente feroz.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Qué hacer hoy en Fallas: listado con todos los actos de la jornada
- El tiempo en Fallas: la previsión de la Aemet, día a día
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027