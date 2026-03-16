El Análisis | Puesto arriba, puesto abajo, un veredicto lógico

1. Convento Jerusalén. Bueno, pues lo normal. Cuando una comisión va con mucha superioridad económica y tiene un equipo que está bien organizado, con buen argumento y un despliegue máximo, pues eso, se gana. Como pasaba en su momento con Nou Campanar, pero a menor escala. Habrá que ver el próximo año hasta donde se llega. Quién se lo iba a decir a David Sánchez Llongo cuando, en 2010 y con 16 años, pactaba en casa una emancipación para poder trabajar en lo que tanto le gustaba.

2. L’Antiga de Campanar. No es más que la confirmación de que Josué Beitia tiene taller, manos, ideas y técnica. Subió a Especial de forma metódica y es un valor absolutamente sólido. Si es capaz de admnistrar bien el taller (visto lo visto, es más importante casi que modelar y pintar), hay artistazo para muchos años. Seguirá en 2027 y 2028. No debe desmoralizarse por los subcampeonatos.

3. Na Jordana. Quizá pensarán que podían haber «picado» un poco más arriba. Pero este tercer premio es una noticia estupenda para su historial. Dos bronces seguidos quiere decir que Na Jordana vuelve con los mejores. Y Mario Gual está en su mejor momento.

4. Plaza del Pilar. Estaba claro que una de las tres se iba a quedar con la «medalla de chocolate». ¿Y a quien le tocó? Pues eso: a Paco Torres. El tercero de ingenio y gracia no compensa el disgusto. Lo único que se puede decir es que se le espera con los brazos abiertos y que ojalá sea pronto. Las Fallas de València lo necesitan. El Pilar, seguro, no dejará de apostar porque lo lleva en su ADN.

Plaza del Pilar / Fernando Bustamante / s

5. Sueca-Literato Azorín. La gran montaña rusa del escalafón: noveno, quinto, cuarto, octavo.. y ahora quinto. Y con primero de Ingenio y Gracia. Pedro Santaeulalia es la clara demostración de que del bache se sale. La comisión está en buena forma, caen bien y sus éxitos siempre se celebran.

6. Reino de València-Duque de Calabria. Viene desde abajo para recoger atascados. Alcanzan nuevamente su máximo histórico (de la época actual, porque llegaron a ganar en los años cincuenta) y el segundo premio de ingenio refuerza el estupendo estado de forma de Sergio Musoles. A esto se le llama momento dulce.

Reino de València-Duque de Calabria / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

7. Exposición. Artista y comisión separan caminos con la sensación de no haber cuajado ninguno de los dos años. Es raro, porque Banyuls y Ruiz ya habían ganado en Primera A y les sobra experiencia. El trabajo es bueno, pero le falta eso: rematar. Se marchan para resetear y serán muy bien recibidos a la vuelta. La comisión está con el tiro preparado para la nueva etapa.

8. Almirante Cadarso. Pues tenían muchísima mejor falla que el año pasado y se han quedado últimos de los que ha plantado de verdad. Paco Giner ha recuperado valor sin duda alguna. Sabe a poco en un zona, la «Especial B», en la que la competencia es feroz.

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9. Cuba-Literato Azorín. Pues al final tienes que sentir empatía por la comisión y tristeza por alguien que lo ha sido todo como es Carlos Carsí. Ojalá sirva de ejemplo al resto de colegas. Y le deseo lo mejor. La comisión, con SacabutxArt ya fichados, tiene un futuro prometedor.