L'Antiga de Campanar entra en la batalla por el primer premio de Especial en las Fallas 2026 de València

L'Antiga de Campanar, denominada oficialmente Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana, afronta las Fallas 2026 en València con un monumento creado por el artista fallero Josué Beitia bajo el lema 'Sentiment' con el que la comisión de Campanar quiere revalidar el primer premio de Especial que ya ha conseguido en varias ocasiones, la útima hace apenas dos años.

La agrupación, que planta en la categoría reina de las Fallas, de manera ininterrumpida desde 1989, ha logrado cinco veces alzarse con el triunfo, las mismas que ha obtenido el tercer lugar, mientras que el segundo puesto sólo lo ha alcanzado una vez, precisamente el año pasado.

Josué Beitia, el artista en el que l'Antiga de Campanar ha confiado para las Fallas 2026, ha plantado tres veces en la sección Especial, donde ya ha cosechado un primer premio.

L'Antiga de Campanar: todas las fotos / Fernando Bustamante

L'Antiga de Campanar: su falla de 2026

Tras ganar en 2024 y sabiendo de la superioridad económica de Convento Jerusalén, l'Antiga de Campanar fue la que más cara le plantó con un proyecto que lo que hizo fue no sólo confirmar que Josué Beitia tiene taller de sobra para competir en lo más alto, que aquella victoria no fue flor de un día, sino que lo hizo resurgiendo desde el barro y la destrucción.

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Esos son los avales más que fundamentados para tener en cuenta a la falla de este año de l'Antiga de Campanar, 'Sentiment', confeccionada además en un nuevo taller, como acreditada rival en la pelea por los puestos de honor en la sección de Especial de las Fallas 2026 en València.