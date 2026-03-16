Botellas de butano a merced de explosivos en la calle Sueca

La enorme acumulación de churrerías y puestos de comida en las calles de València ofrece, además de abundante producto para degustar y llevar las fiestas, imágenes que no se deberían ver, ni por responsabilidad de los propios puestos ni porque contravienen la normativa actual.

Este es el caso de un puesto de la calle Sueca. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha denunciado y ha tomado imágenes de un puesto que ha dejado hasta media docena de bombonas de butano, la mayoría llenas, atadas a un árbol en plena calle y a merced de cualquier incidencia. Hay que tener en cuenta que esta es una de las zonas con más actividad pirotécnica de la ciudad y que la mezcla de gas butano y pirotecnia puede ser explosiva.

Prohibido en el bando de Fallas

La asociación recuerda que el bando de Fallas prohíbe expresamente el acopio de botellas de butano por su peligrosidad, "pero ya sabemos que el bando no sirve sino para amparar todas las irregularidades e incumplimientos de los ambulantes", lamenta la entidad.

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La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico está siendo una de las más reivindicativas estas Fallas. En los últimos días ha denunciado la colocación de baños portátiles junto a las terrazas de los restaurantes, delante de las tiendas o junto a los monumentos de la ciudad. Y ha pedido una mayor atención a estas cuestiones, muchas de las cuales se repiten cada año.