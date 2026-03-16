La campaña "No explotes las Fallas" rema contra marea en el cohetódromo de Russafa

La campaña de concienciación sobre el uso responsable de la pirotecnia está dando buenos resultados, aseguran desde Convivir Russafa. La mediación y los mensajes de la campaña “No explotes las Fallas” han funcionado de manera efectiva en un 75% de los casos. En general, la ciudadanía valora que se recuerde la peligrosidad potencial de los petardos y la necesidad de proteger a familias, carritos de bebé y personas en silla de ruedas, y acepta desplazarse a zonas más seguras donde no haya concentración de público.

Durante las intervenciones realizadas entre viernes y domingo, en el horario de 18.00 a 22.00 horas, se ha conseguido mantener el flujo de familias y visitantes por la calle Sueca para disfrutar de las calles iluminadas sin incidentes. Los trabajos continuarán hasta el miércoles 18 de marzo. Por otra parte, Convivir Russafa subraya la labor y el papel fundamental de la Policía Local, ya que su presencia permite lanzar un mensaje disuasorio a quienes no atienden a los mensajes de concienciación y porque las multas ejemplarizantes son necesarias para modificar hábitos en el uso de la pirotecnia. En este sentido, el colectivo reconoce su paciencia y capacidad para la intervención puntual, quirúrgica y ejemplarizante, especialmente en los momentos de mayor afluencia en Russafa.

Al ser la primera vez que se realiza este tipo de campaña a pie de calle, y considerando la permisividad social que hay sobre el uso de petardos, queda mucho trabajo por delante para combatir la baja percepción del riesgo que existe entre la gente y evitar la normalización de los F3, incluso entre los niños, señalan desde la asociación. Lo cierto es que Russafa sigue siendo uno de los puntos calientes del uso masivo de cohetes en las fiestas josefinas y, como cada año, se forman rotondas dedicadas única y exclusivamente a quemar pólvora en grandes cantidades, con guerras de petardos incluidas.

Por otra parte, Convivir Russafa considera necesario involucrar a los establecimientos que venden petardos y revisar su funcionamiento, que deberían pasar por controlar los horarios de venta, garantizar distancias mínimas de lanzamiento de material pirotécnico respecto a las tiendas y restringir la venta a personas bajo los efectos del alcohol, entre otras medidas”.

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Finalmente, desde la plataforma agradecen el apoyo recibido por la Junta de Distrito de Russafa y a las concejalías de Turismo y Seguridad por respaldar esta iniciativa, que permite recabar información muy valiosa para trasladar propuestas al bando fallero y mejorar tanto la seguridad como la imagen del barrio.