Verbenas y tardeos de Fallas en València: listado con todas las propuestas de hoy lunes 16 de marzo

Tras la jornada de descanso del 15 de marzo, inhabilitada para poder celebrar como toda la "plantà", vuelve la interminable lista de actos nocturnos a este lunes 16 de marzo en las Fallas de Valencia.

Orquestas, grupos y DJs llenaran las demarcaciones con sus ritmos en unas fiestas en las que se impone claramente la anternativa nocturna. Los tardeos deben terminar a las diez de la noche y las verbenas, a las cuatro de la madrugada.

Esta es una selección de propuestas para la jornada del 16 de marzo

Tardeos

Linterna-Na Robella. Reaggeton Comercial

El Saler. Verbena La Hulla

Norman Bethune-Guillem Despuig. Remember the Music by José Coll

Verbenas en València en el primer supersábado de Fallas / Eduado Ripoll.

Av. Portugal-Fragata. Orquesta Nexux

Benicadell-Sant Roc. DJ Yeika

Blanquerias. Liz Dust

Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil Five

Císcar-Burriana. DJ Pitt.

Espartero-Ramón y Cajal. Espartero Remember con La Banda Del Pop

Federico Mistral-Murta. Orquesta Séptima Avenida

Gayano Lluch. Orquesta Scream

Isaac Peral-Micer Mascó. DJ Iván Granero

Joaquín Costa-Burriana. DJ Ryves.

Manuel Arnau-Creu Coberta. Orquesta Euphoria

Manuel Melia-Carlos Cortina. F-Six Music Band

Molinell-Alboraia. Pirámide

Mossen Josep Cuenca-Pinedo. DJ Blai

Mossen Sorell-Corona. Ferran DJ

Norte-Doctor Zamenhoff. DJ Mari

Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima

Oltá-Juan Ramón Jiménez. DJ ChacheJr.

Pi i Margall-Arturo Cervellera. Grupo Titanic

Pintor Pascual Capuz-Fontanars. DJ Toni Alvarez.

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Camilo

Plaza de Segovia. Relevo

Plaza del Negrito. Mc Fly + Mikinait

Poetas Anónimos-Real de Gandia. DJ Uli Torres

Primado Reig-Vinaroz. Alóss DJ.

Quart Extramurs-Velázquez. Danny DJ

San Miguel-Vicente Iborra. Jotajaybers + DJ Set Vicente Foi

San Rafael-Antón Martín. Orquesta Platino

Sant Antoni. Disco Kampal i Gliter + 360º

Sierra Martes-Miguel Servet. Orquesta La Bestia

Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Tivoli Music

Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Carlitos

Virgen de la Cabeza-José Mª Mortes Lerma. DJ Tito.

Virgen de Lepanto de Castellar. Héctor Comes y DJ Kampos

Yecla-Cardenal Benlloch. DJ Tonete

Ausias March-Na Rovella. DJ Dani Rodrigo

Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Quantum

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. Orquesta Talía Top Zero

Ciudad de Córdoba. Manu Baeza

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Orquesta La Pato

Cra. S. Luis-Rafael Albiñana. Reguetón y Techno con DJ Kndo

Isaac Peral-Méndez Núñez. Orquesta Grup Next

Mont de Pietat. Pop Corn

Pérez Galdós-Calixto III. Adan Wish

Poeta Altet-Benicarló. Bachata y Salsa con DJ Miguelón

San Marcelino. Sioparaband

Alquerías de Bellver-Garbí. Discomovil RD Music

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Remember con Vicente Buitrón

Cra. Malilla-Isla Cabrera. Maik DJ

Doctor Gómez Ferrer. DJ Bacardit

Dr. Peset Aleixandr-En Guillem Ferrer. Techno Party con Adez NCNH, Alberto Aguirre, Selovix y Vise

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Vulkano Show

Jacinto Labaila-Manuel Simó. Discomóvil Everest

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Orquesta La Tribu

José Soto Micó-Sindico Mocholí. Orquesta La Senda

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Darío Giner

Luis Cano . DJ Fran Salazar

Maestro Lope-Jose Carsi (Burjassot). En Bucle Covers

Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima

San Vicente-Marvá. Los Guapos

Noticias relacionadas

Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . DJ Alex Oliver