Fallas 2026
Verbenas y tardeos de Fallas en València: listado con todas las propuestas de hoy lunes 16 de marzo
Vuelve la fiesta en la calle con orquestas y DJs
Tras la jornada de descanso del 15 de marzo, inhabilitada para poder celebrar como toda la "plantà", vuelve la interminable lista de actos nocturnos a este lunes 16 de marzo en las Fallas de Valencia.
Orquestas, grupos y DJs llenaran las demarcaciones con sus ritmos en unas fiestas en las que se impone claramente la anternativa nocturna. Los tardeos deben terminar a las diez de la noche y las verbenas, a las cuatro de la madrugada.
Esta es una selección de propuestas para la jornada del 16 de marzo
Tardeos
Linterna-Na Robella. Reaggeton Comercial
El Saler. Verbena La Hulla
Norman Bethune-Guillem Despuig. Remember the Music by José Coll
Verbenas nocturnas
Av. Portugal-Fragata. Orquesta Nexux
Benicadell-Sant Roc. DJ Yeika
Blanquerias. Liz Dust
Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil Five
Císcar-Burriana. DJ Pitt.
Espartero-Ramón y Cajal. Espartero Remember con La Banda Del Pop
Federico Mistral-Murta. Orquesta Séptima Avenida
Gayano Lluch. Orquesta Scream
Isaac Peral-Micer Mascó. DJ Iván Granero
Joaquín Costa-Burriana. DJ Ryves.
Manuel Arnau-Creu Coberta. Orquesta Euphoria
Manuel Melia-Carlos Cortina. F-Six Music Band
Molinell-Alboraia. Pirámide
Mossen Josep Cuenca-Pinedo. DJ Blai
Mossen Sorell-Corona. Ferran DJ
Norte-Doctor Zamenhoff. DJ Mari
Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima
Oltá-Juan Ramón Jiménez. DJ ChacheJr.
Pi i Margall-Arturo Cervellera. Grupo Titanic
Pintor Pascual Capuz-Fontanars. DJ Toni Alvarez.
Plaza de la Morería (Mislata). DJ Camilo
Plaza de Segovia. Relevo
Plaza del Negrito. Mc Fly + Mikinait
Poetas Anónimos-Real de Gandia. DJ Uli Torres
Primado Reig-Vinaroz. Alóss DJ.
Quart Extramurs-Velázquez. Danny DJ
San Miguel-Vicente Iborra. Jotajaybers + DJ Set Vicente Foi
San Rafael-Antón Martín. Orquesta Platino
Sant Antoni. Disco Kampal i Gliter + 360º
Sierra Martes-Miguel Servet. Orquesta La Bestia
Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Tivoli Music
Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Carlitos
Virgen de la Cabeza-José Mª Mortes Lerma. DJ Tito.
Virgen de Lepanto de Castellar. Héctor Comes y DJ Kampos
Yecla-Cardenal Benlloch. DJ Tonete
Ausias March-Na Rovella. DJ Dani Rodrigo
Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Quantum
Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. Orquesta Talía Top Zero
Ciudad de Córdoba. Manu Baeza
Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Orquesta La Pato
Cra. S. Luis-Rafael Albiñana. Reguetón y Techno con DJ Kndo
Isaac Peral-Méndez Núñez. Orquesta Grup Next
Mont de Pietat. Pop Corn
Pérez Galdós-Calixto III. Adan Wish
Poeta Altet-Benicarló. Bachata y Salsa con DJ Miguelón
San Marcelino. Sioparaband
Alquerías de Bellver-Garbí. Discomovil RD Music
Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Remember con Vicente Buitrón
Cra. Malilla-Isla Cabrera. Maik DJ
Doctor Gómez Ferrer. DJ Bacardit
Dr. Peset Aleixandr-En Guillem Ferrer. Techno Party con Adez NCNH, Alberto Aguirre, Selovix y Vise
Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Vulkano Show
Jacinto Labaila-Manuel Simó. Discomóvil Everest
Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Orquesta La Tribu
José Soto Micó-Sindico Mocholí. Orquesta La Senda
Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Darío Giner
Luis Cano . DJ Fran Salazar
Maestro Lope-Jose Carsi (Burjassot). En Bucle Covers
Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima
San Vicente-Marvá. Los Guapos
Tribunal de les Aigües (Quart de Poblet) . DJ Alex Oliver
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