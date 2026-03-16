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Fallas 2026

Verbenas y tardeos de Fallas en València: listado con todas las propuestas de hoy lunes 16 de marzo

Vuelve la fiesta en la calle con orquestas y DJs

Vicente Buitrón actúa hoy en Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch

Vicente Buitrón actúa hoy en Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch / VB

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Tras la jornada de descanso del 15 de marzo, inhabilitada para poder celebrar como toda la "plantà", vuelve la interminable lista de actos nocturnos a este lunes 16 de marzo en las Fallas de Valencia.

Orquestas, grupos y DJs llenaran las demarcaciones con sus ritmos en unas fiestas en las que se impone claramente la anternativa nocturna. Los tardeos deben terminar a las diez de la noche y las verbenas, a las cuatro de la madrugada.

Esta es una selección de propuestas para la jornada del 16 de marzo

Tardeos

Linterna-Na Robella. Reaggeton Comercial

El Saler. Verbena La Hulla

Norman Bethune-Guillem Despuig. Remember the Music by José Coll

Verbenas en València en el primer supersábado de Fallas

Verbenas en València en el primer supersábado de Fallas

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Verbenas en València en el primer supersábado de Fallas / Eduado Ripoll.

Verbenas nocturnas

Av. Portugal-Fragata. Orquesta Nexux

Benicadell-Sant Roc. DJ Yeika

Blanquerias. Liz Dust

Carcagente-Jerónimo Muñoz. Discomovil Five

Císcar-Burriana. DJ Pitt.

Espartero-Ramón y Cajal. Espartero Remember con La Banda Del Pop

Federico Mistral-Murta. Orquesta Séptima Avenida

Gayano Lluch. Orquesta Scream

Isaac Peral-Micer Mascó. DJ Iván Granero

Joaquín Costa-Burriana. DJ Ryves.

Manuel Arnau-Creu Coberta. Orquesta Euphoria

Manuel Melia-Carlos Cortina. F-Six Music Band

Molinell-Alboraia. Pirámide

Mossen Josep Cuenca-Pinedo. DJ Blai

Mossen Sorell-Corona. Ferran DJ

Norte-Doctor Zamenhoff. DJ Mari

Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima

Oltá-Juan Ramón Jiménez. DJ ChacheJr.

Pi i Margall-Arturo Cervellera. Grupo Titanic

Pintor Pascual Capuz-Fontanars. DJ Toni Alvarez.

Plaza de la Morería (Mislata). DJ Camilo

Plaza de Segovia. Relevo

Plaza del Negrito. Mc Fly + Mikinait

Poetas Anónimos-Real de Gandia. DJ Uli Torres

Primado Reig-Vinaroz. Alóss DJ.

Quart Extramurs-Velázquez. Danny DJ

San Miguel-Vicente Iborra. Jotajaybers + DJ Set Vicente Foi

San Rafael-Antón Martín. Orquesta Platino

Sant Antoni. Disco Kampal i Gliter + 360º

Sierra Martes-Miguel Servet. Orquesta La Bestia

Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós. Tivoli Music

Vicente Sancho Tello-Chile. DJ Carlitos

Virgen de la Cabeza-José Mª Mortes Lerma. DJ Tito.

Virgen de Lepanto de Castellar. Héctor Comes y DJ Kampos

Yecla-Cardenal Benlloch. DJ Tonete

Ausias March-Na Rovella. DJ Dani Rodrigo

Blas Gámez-Ángel Villena. DJ Quantum

Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos. Orquesta Talía Top Zero

Ciudad de Córdoba. Manu Baeza

Cra. S. Luis-Doctor Waksman. Orquesta La Pato

Cra. S. Luis-Rafael Albiñana. Reguetón y Techno con DJ Kndo

Isaac Peral-Méndez Núñez. Orquesta Grup Next

Mont de Pietat. Pop Corn

Pérez Galdós-Calixto III. Adan Wish

Poeta Altet-Benicarló. Bachata y Salsa con DJ Miguelón

San Marcelino. Sioparaband

Alquerías de Bellver-Garbí. Discomovil RD Music

Cra. Malilla-Ingeniero J. Benlloch. Remember con Vicente Buitrón

Cra. Malilla-Isla Cabrera. Maik DJ

Doctor Gómez Ferrer. DJ Bacardit

Dr. Peset Aleixandr-En Guillem Ferrer. Techno Party con Adez NCNH, Alberto Aguirre, Selovix y Vise

Felipe Bellver-Madre Rafols (Mislata). Orquesta Vulkano Show

Jacinto Labaila-Manuel Simó. Discomóvil Everest

Jerónima Gales-Litógrafo Pascual. Orquesta La Tribu

José Soto Micó-Sindico Mocholí. Orquesta La Senda

Llorers-Arquitecto Lucini. DJ Darío Giner

Luis Cano . DJ Fran Salazar

Maestro Lope-Jose Carsi (Burjassot). En Bucle Covers

Obispo Amigó-Cuenca. Orquesta Máxima

San Vicente-Marvá. Los Guapos

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