Convento Jerusalén usa las mismas armas para repetir primer premio en las Fallas de València 2026

Convento Jerusalén-Matemático Marzal afronta las Fallas de València 2026 con un monumento de David Sánchez Llongo titulado '¡Redimonis! Quin és el teu preu?' y con el que quiere convertirse en la mejor falla de València o, lo que es lo mismo, alzarse con el primer premio de la sección Especial, algo que ya consiguió el año pasado, cuando hizo doblete con Infantil y se llevó también el primer premio de Ingenio y Gracia. Una victoria histórica.

Convento Jerusalén ha ganado 18 veces desde que compite en Especial, algo que hace de manera ininterrumpida desde 1957. La comisión ha obtenido el segundo puesto en 15 ocasiones y el tercer premio, en veinte.

Su artista fallero de este año, David Sánchez Llongo, ha alcanzado dos veces el triunfo, incluida la del año pasado con Convento Jerusalén. En la sección Especial, la máxima categoría de Fallas, ha plantado siete veces.

Convento Jerusalén, al detalle / Fernando Bustamante

Convento Jerusalén: la falla de 2026

Después del éxito del año pasado, con doble victoria en grande e infantil, Convento Jerusalén-Matemático Marzal afronta las Fallas 2026 con el mismo respaldo artístico y económico para tratar de repetir el triunfo.

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Nuevamente, una 'falla escaparate', que precisa de un largo tiempo para desentrañar todo lo que ofrece delante y detràs. Luego quedan las escenas, normalmente de fácil comprensión, en las que se habla de las tentaciones del ser humano y se lanza la moraleja de que el verdadero tesoro no son las promesas, sino lo que ya se tiene.