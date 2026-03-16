Cuba-Literato Azorín: del regreso a la pelea en Especial de las Fallas 2026 al desastre y el abandono absoluto

Tenía que ser el año del regreso de Cuba-Literato Azorín y, sin embargo, el destino le ha jugado una mala pasada. O más bien el artista fallero en el que había confiado: Carlos Carsí, que ha dejado en la estacada a la comisión con un monumento titulado 'Passant a millor... vida', como parece que le ha ocurrido a la falla pese a que esta vez quería postularse al primer premio de Especial.

Carsí no acabó ni siquiera la plantà y a primera hora del lunes 16 de marzo se han confirmado los peores temores de Cuba-Literato Azorín: el abandono del artista y, con él, el desastre estaba servido.

La comisión de Russafa, que planta en Especial de forma ininterrumpida desde 2002, ya sabía lo que era ganar el primer premio de Fallas (lo hizo precisamente con el artista que ahora la ha dejado tirada) y su intención este año era, al menos, presentar batalla, si no revalidar el triunfo. Pese a su juventud en máxima categoría, ya se había llevado tres veces el segundo premio y dos, el tercero. El año pasado se alzó con el séptimo lugar.

El artista a la fuga de Cuba-Literato Azorín en las Fallas 2026, Carlos Carsí, sabía ya qué era plantar en Especial; de hecho, es algo que ha acometido con éxito en ocho ocasiones, incluida la de este año aunque no ha llegado a finalizar la instalación del monumento fallero. Y, en este tiempo, había conseguido dos victorias. La tercera no llegará este año, desde luego.

Cuba-Literato Azorín, las fotos del desastre / Francisco Calabuig

La falla de Cuba-Literato Azorín 2026 que no ha sido

La propuesta de Carsí y de la falla Cuba-Literato Azorín fue una de las sorpresas de la post temporada fallera. Antes incluso del cambio de presidencia, ya se anunciaba el regreso del hijo pródigo: Carlos Carsí, aquel con el que la comisión conoció lo que es ganar por primera vez un primer premio y hacerlo, además, nada más y nada menos que en la sección Especial de Fallas.

La fiesta de los muertos mexicana tenía que tomar este año el relevo de la eroticrónica del año pasado y abrir una nueva etapa que debía marcar con fuerza el futuro de Cuba-Literato Azorín. Esperemos que los próximos años no se repita la historia y la comisión pueda por fin plantar.