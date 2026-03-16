València
Cuba-Literato Azorín: del regreso a la pelea en Especial de las Fallas 2026 al desastre y el abandono absoluto
La comisión ganó su primer premio en máxima categoría con el mismo artista fallero que este año les ha dejado sin acabar de plantar el monumento
Tenía que ser el año del regreso de Cuba-Literato Azorín y, sin embargo, el destino le ha jugado una mala pasada. O más bien el artista fallero en el que había confiado: Carlos Carsí, que ha dejado en la estacada a la comisión con un monumento titulado 'Passant a millor... vida', como parece que le ha ocurrido a la falla pese a que esta vez quería postularse al primer premio de Especial.
Carsí no acabó ni siquiera la plantà y a primera hora del lunes 16 de marzo se han confirmado los peores temores de Cuba-Literato Azorín: el abandono del artista y, con él, el desastre estaba servido.
La comisión de Russafa, que planta en Especial de forma ininterrumpida desde 2002, ya sabía lo que era ganar el primer premio de Fallas (lo hizo precisamente con el artista que ahora la ha dejado tirada) y su intención este año era, al menos, presentar batalla, si no revalidar el triunfo. Pese a su juventud en máxima categoría, ya se había llevado tres veces el segundo premio y dos, el tercero. El año pasado se alzó con el séptimo lugar.
El artista a la fuga de Cuba-Literato Azorín en las Fallas 2026, Carlos Carsí, sabía ya qué era plantar en Especial; de hecho, es algo que ha acometido con éxito en ocho ocasiones, incluida la de este año aunque no ha llegado a finalizar la instalación del monumento fallero. Y, en este tiempo, había conseguido dos victorias. La tercera no llegará este año, desde luego.
La falla de Cuba-Literato Azorín 2026 que no ha sido
La propuesta de Carsí y de la falla Cuba-Literato Azorín fue una de las sorpresas de la post temporada fallera. Antes incluso del cambio de presidencia, ya se anunciaba el regreso del hijo pródigo: Carlos Carsí, aquel con el que la comisión conoció lo que es ganar por primera vez un primer premio y hacerlo, además, nada más y nada menos que en la sección Especial de Fallas.
La fiesta de los muertos mexicana tenía que tomar este año el relevo de la eroticrónica del año pasado y abrir una nueva etapa que debía marcar con fuerza el futuro de Cuba-Literato Azorín. Esperemos que los próximos años no se repita la historia y la comisión pueda por fin plantar.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Qué hacer hoy en Fallas: listado con todos los actos de la jornada
- El tiempo en Fallas: la previsión de la Aemet, día a día
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia
- Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo
- Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027